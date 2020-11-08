Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel hakim karşısına çıkıyor

ANKARA (AA) - "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan haklarında dava açılan gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Zeki Dükel ile astsubay Erdal Baran, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sanıklar ODA TV Ankara Haber Müdürü Yıldız ve Baran 11 Haziran'da tutuklandı, TELE1 Ankara Temsilcisi Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yıldız ve Dükel ile bu isimlere "bilgi temin ettiği" iddia edilen Baran hakkında, "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçunu zincirleme işledikleri gerekçesiyle 6 yıl 3'er aydan 17 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşması yarın Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz'ın hazırladığı iddianamade 13 Ekim 2019'da D.Ö isimli kişinin, astsubay Baran'ın, "gizli kalması gereken operasyon bilgilerini sızdırdığı" ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Bunun üzerine Baran'ın eşi adına kayıtlı telefonun dinlenmesine karar verildiği ifade edilen iddianamede, "İhbarda belirtildiği üzere Baran'ın, tanıdığı personel ile kurduğu irtibat sonucu 'devletin askeri hareketlerini tehlikeye sokacak' devlet sırrı niteliği taşıyan bazı bilgileri gazetecilerle paylaştığı tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.



Baran'ın, Suriye ve Libya harekatlarına ilişkin detayların da yer aldığı gizlilik derecesi olan bilgileri, Yıldız ve Dükel'e aktardığı, bunun üzerine Yıldız ve Dükel'in de telefonlarının dinlenmesi için işlem yapıldığı anlatılan iddianamede, soruşturma kapsamında el konulan dijital materyaller, iletişim tespit tutanakları (TAPE) ve diğer belgelerin, "gizli bilgi" niteliğinde olup olmadıklarının Milli Savunma Bakanlığına sorulduğu kaydedildi.

Bakanlığın cevabında, söz sonusu içeriklerin gizli bilgi niteliğinde olduğu, "GİZLİ (1) ve GİZLİ (2)" olarak kodlandığı bildirildi.



Sanıklar Yıldız ve Dükel'in bu bilgileri basın özgürlüğü için tanımlanan yasal sınırları aşarak kamuoyuna açıkladıkları ifade edilen iddianamede, sanıkların telefon görüşme içeriklerine yer verildi.



Yıldız ile Baran arasındaki görüşmede, Suriye ve Libya'ya gönderilecek birliklerin durumu, isimleri, toplanma bölgeleri, güzergah ve gönderilme tarihleri ile kullanılacak silah ve teçhizata ilişkin bilgilerin paylaşıldığı belirtildi.



İddianamede, Baran'ın bir askerle yaptığı telefon görüşmesinde, "ODA TV'de Müyesser Yıldız'ın TSK ile ilgili yazıları benim yazımdır, haberin olsun. Müyesser abla ile beraber yazıyoruz." şeklindeki ifadelerine de yer verildi.



Sanık Dükel'in de astsubay Baran'dan aynı bilgileri temin ettiği aktarılan iddianamede, Baran'ın Libya'ya gönderilecek birliklerin toplanma bölgesindeki durumları, gidiş güzergahları, Taftanaz Üssü'ne gönderilecek yeni sistemlere ilişkin gizli kaIması gereken bilgileri Dükel'e ulaştırdığı kaydedildi.



