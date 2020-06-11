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Aktüel

Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız hakkında tutuklama talebi

Yeniakit Publisher
2020-06-11 23:56:42 -
Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız hakkında tutuklama talebi

ANKARA (AA) - "Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da gözaltına alınan gazeteciler Dükel ve Yıldız ile astsubay E. B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Burada Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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