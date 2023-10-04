Gazeteciler, Erdoğan’dan yeşil pasaport talep etti
Gazeteciler mesleklerini engellere takılmadan sürdürmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yeşil pasaport talep etti.
Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı ve gazetemiz yazarı Sinan Burhan’ın da imzasını taşıyan yeşil pasaportla ilgili dosyada son yıllarda artan vize engeli nedeniyle habercilerin dış gelişmeleri yerinde takip etmekte zorlandıkları vurgulandı. Dosyada belirli kriterleri taşıyan habercilerin yurt dışında görev yapmalarının kolaylaştırılması istendi.Ayrıca devlet memurlarının kullandığı haklardan yararlanabilmek gerektiğine işaret edildi. Türkiye’de yeşil pasaportu en çok kullanacak meslek grubunun gazeteciler olduğuna dikkat çekildi.