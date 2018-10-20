Gazeteciler Cemiyeti’nin Cemal Kaşıkçı uykusu!

Harun Sekmen/ İSTANBUL

Dünyanın önemli basın kuruluşları, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için ayağa kalkarken, ülkemizdeki sözde meslek örgütleri ise üç maymunu oynadı. FETÖ’cü ve PKK’lı teröristlerin serbest bırakılması için eylemler yapan; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Basın Konseyi, Dünya Yazarlar Birliği Türkiye Merkezi (PEN), Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24), Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Basın Enstitüsü Derneği, Kaşıkçı muamması karşısında sus pus oldu. Üstlerine vazife olmayan birçok konuda açıklama yapan basın kuruluşları, gazetecilik mesleğini yakından ilgilendiren ve Türkiye’nin itibarı için büyük önem taşıyan bir konu hakkında tek kelime açıklama yapmadı.