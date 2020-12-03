  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gazeteci yazar Erkin Usman, hayatını kaybetti
Aktüel

Gazeteci yazar Erkin Usman, hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:21:19 -
Gazeteci yazar Erkin Usman, hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - Anadolu Ajansının (AA) eski İzmir Bölge müdürlerinden gazeteci yazar Erkin Usman, 9 gün önce böbrek yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Erkin Usman'ın, cenazesinin yarın Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Karşıyaka ilçesinde 1938'de dünyaya gelen Erkin Usman, ilk yazılarını öğrenim gördüğü Karşıyaka Lisesinin duvar gazetesinde yayımladı.

Muhabirliğe lise son sınıf öğrencisiyken Ege Ekspres gazetesinde başlayan Usman, 21 yaşında, aynı gazetede yazı işleri müdürü oldu.

"Pota" ismini verdiği köşesiyle kentte yayın yapan birçok yerel ve ulusal gazetede yazılar yazıp, yöneticilik yapan Usman, 1971 ile 1985 yılları arasında Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğü görevini üstlendi. Usman, daha sonra Türk basının köklü gazetelerinden Yeni Asır'da köşe yazıları yazdı.

Karşıyaka Spor Kulübünde de bir dönem yöneticilik yapan Usman'ın adı, Karşıyaka ilçesinde bir sokağa verilmişti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MEB'den flaş uzaktan eğitim kararı! Pilot kurumlarda başlatıldı
Eğitim

MEB'den flaş uzaktan eğitim kararı! Pilot kurumlarda başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, hayat boyu öğrenme kurslarında uzaktan eğitim uygulamalarını pilot kurumlarda baş..
Abdullah Ağar, PKK'nın Sincar oyununu deşifre etti
Gündem

Abdullah Ağar, PKK'nın Sincar oyununu deşifre etti

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın çekileceği söylenilen Sincar oyununu deşifre etti. Ağar, "Burada bir aldatma var aslında. Sincar'ın k..
Siirt Kurtulan depremi çöken bina var mı?
Gündem

Siirt Kurtulan depremi çöken bina var mı?

Siirt depremi yıkılan bina var mı? Siirt Kurtulan depremi yıkılan bina var mı? Siirt depremi ölü yaralı var mı? soruları Siirt’in Kurtulan i..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay