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Gündem Gazeteci yazar Ahmet Kekeç'in cenaze programı belli oldu
Gündem

Gazeteci yazar Ahmet Kekeç'in cenaze programı belli oldu

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-yazar Ahmet Kekeç'in cenaze programı belli oldu. Kekeç'in cenazesi Eyüp Sultan Camii'nden kaldırılacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:11:00 -
Gazeteci yazar Ahmet Kekeç'in cenaze programı belli oldu

Koronavirüs tedavisi gören ve durumunun ağırlaşması sonrası yoğun bakıma kaldırılan Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti. Usta gazetecinin pazartesi günü Eyüp Sultan Camii'nden uğurlanacağı öğrenildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, durumunun ağırlaşmasının ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı. Salgın hastalığa yenik düşen Kekeç bugün hayatını kaybetti.

 

Eyüp Sultan Camii'nden uğurlanacak

Vefat haberi sevenlerini yasa boğan Kekeç'in cenaze programı belli oldu. Usta kalem pazartesi günü Eyüp Sultan Camii'nden uğurlanacak.

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