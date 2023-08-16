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Gündem Gazeteci Yarkadaş'tan hodri meydan! İmamoğlu açıklamazsa ismini ben açıklayacağım
Gündem

Gazeteci Yarkadaş'tan hodri meydan! İmamoğlu açıklamazsa ismini ben açıklayacağım

Yeniakit Publisher
2023-08-16 07:02:00 -

Gazeteci Barış Yarkadaş Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na gönderdiği "Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım." mesajını reddeden İmamoğlu'na meydan okuyarak "Açıklamazsa ismini ben açıklayacağım." dedi.

Yarkadaş geçtiğimiz günlerde  tv100'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderdiği "Kararını ver belediye başkanı adayı mısın değil misin? Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım." mesajını aktarmıştı.

İMAMOĞLU: BÖYLE BİR MESAJLAŞMA YOK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı mesaj gönderme iddiaları hakkında şu ifadeleri kullandı; Meslektaşımız Barış Yarkadaş'ın yaydığı bir kulis bilgisi var. Diyor ki;“Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’na bir mesaj gönderdi. Aday değilsen İstanbul’a bir aday hazırlayacağım. İstanbul’u bu tartışmalara harcatmam” dediği öne sürülüyor. Siz bugünkü açıklamanızı yapmadan evvel Sayın Genel Başkan’la bir istişarede bulundunuz mu? Bu alıntıladığım demeci teyit ediyor musunuz?

-Genel başkanımızdan böyle bir tekil kiple hiçbir zaman bir mesajlaşmamız olmadı. Çok saygı ve sevgi çerçevesinde mesajlaşmalarımız oldu. Bu bağlamda böyle bir mesajlaşmamız yoktur. Kaynağımızın güvenilirliği ve doğruluğunu nasıl test ettiniz bilmiyorum ama böyle bir mesajlaşmanın olmadığının altını çizeyim.

İMAMOĞLU'NA DESTEK YÜZDE 20

Yarkadaş İmamoğlu'nun mesaj gönderme iddialarını tamamen reddetmesine tepki göstererek "Ekrem İmamoğlu açıklamazsa ismini ben açıklayacağım." dedi.
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İşte Yarkadaş'ın o sözleri;

Değişim değişim dedim. İmamoğlu'na İstanbul'da delege desteği yüzde 20. Bütün gazeteci arkadaşlarımız duysunlar, burada belgesiyle açıklıyoruz, yalan yazmasınlar. Hala çıkıyor partiyi tartışmaya açıyor. Partiyi tartışmaya açarsa Ekrem İmamoğlu seçimi kazanamaz. CHP tabanı yoruldu. Çankaya’yı kazanamamışsın, Ankara’da Çankaya’yı kazanamadığında delege bazında söylüyorum- Ankara’da zaten kazanamıyorsun.

İMAMOĞLU AÇIKLAMAZSA BEN AÇIKLAYACAĞIM İSMİNİ

Ekrem İmamoğlu’na soruyorum; Elini vicdanına koysun cevap versin, öyle gazetecilerin önünde ‘Bana böyle bir mesaj gelmedi’ demesin. Sana hangi genel başkan yardımcısı gelip Kılıçdaroğlu’nun mesajını getirdi. Ekrem İmamoğlu açıklamazsa ismini ben açıklayacağım.

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