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Gazeteci Sami Dadağlıoğlu CHP-FETÖ ilişkisini yorumladı!

Gazeteci Sami Dadağlıoğlu, CHP liderinin Almanya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "FETÖ ile CHP kritik zamanlarda bir araya geliyor ve birbirlerinden taktik alıyorlar" dedi.

07 Aralık 2018 Cuma 11:30

 Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da Gezi'yi finanse eden Soros destekli Friedrich Ebert Vakfı'na yaptığı ziyaret ve FETÖ'cülerle gerçekleştirdiği görüşme tepkilere sebep oldu. CHP liderinin bu ziyaretlerinden sonra partinin Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Tunçay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla, Fransa benzeri bir eylem sinyali verdi. Tunçay; Twitter'daki paylaşımında; "Paris sararırken, Ankara yeşil kalamaz " ifadelerini kullandı.

Gazeteci Sami Dadağlıoğlu, CHP liderinin Almanya ziyaretine ilişkin Yeniakit.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. CHP ve FETÖ ilişkisinin hala devam ettiğini vurgulayan Dadağlıoğlu; "İki kesim kritik zamanlarda bir araya geliyor ve birbirlerinden taktik alıyorlar" dedi.

Birarada olmaları ülkemizi zor duruma sokacak

"O kadar grift bir ilişki var ki mesela bugün yerel seçimler arefesindeyiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seçim öncesinde olduğu gibi bu seçimde de Almanya'da. Orada çeşitli temaslarda bulunuyor. Tabi bu temasların basına açık olan bölümleri var. Onda da birtakım PKK'lı, YPG'li kişilerin asıldığı bayrakların önünde pozlar veriliyor. Programda görünmeyen birçok teması da FETÖ ile olan görüşmelerden oluşuyor. Yapılan karşılıklı görüş alışverişleri, taktikler artık kanıksandı.  Yine altını çiziyorum kanıksandı deyince bu kabul ettik anlamına gelmiyor.  Ancak CHP-FETÖ ilişkisi devam ediyor. Gördüğümüz kadarıyla da sonuna kadar devam edecek. Vatan hainliği seviyesinde bir yapılanma olan FETÖ ile CHP'nin bu iç içe hali bundan sonra da sürecek ve ülkeyi zor duruma düşürecek gibi görünüyor.  İki kesim bir araya geliyor ve karşılıklı birbirlerinden taktik alıyorlar."

FETÖ, CHP limanına 2010’dan sonra yanaştı

"2011 Genel Seçimleri döneminde KanalTürk'te dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağımız canlı yayına hazırlanıyorduk. Yani ortada bir Kılıçdaroğlu yayını söz konusu değildi. Fakat biranda CHP Genel Merkezinde Kılıçdaroğlu ile bir canlı yayın gündeme geldi. Bu canlı yayında tabiri caizse biz Kılıçdaroğlu ile  karşılıklı atıştık. Grupta benimle birlikte programa katılan isimlerin birçoğu yurtdışında kaçak pozisyonda.  Yayında Kılıçdaroğlu'na soru sordurmamak için çok uğraştılar. Sorduğum sorular sebebiyle Kılıçdaroğlu ile çok sert diyaloglara girdik. Canlı yayını bu şekilde tamamladık. Reklam arasında Kılıçdaroğlu olduğu yerden kalktı dışarı çıktı. O dönem, şimdi rahmetli olan Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Baki Şehirlioğlu beni çağırdı. "Kılıçdaroğlu sizinle görüşmek istiyor" dedi. Yanına gittiğimde bana gülerek; "Sorularınız devam edecek mi?" dedi.  Devam edecek dedim. Sonrada basın danışmanı Baki Şehirlioğlu bana; "Bunun hesabını verirsin" dedi. Ben de "Verilmeyecek hiçbir hesabım yok. Sorularım devam edecek" dedim. Yani o dönemde FETÖ yapılanması yavaş yavaş CHP limanına yaklaşmaya başlamıştı. Bu yayında onun bir göstergesiydi. Yayın sonrasında KanalTürk'te benim zor günlerim başladı. Tabiri caizse ensemizde boza pişirdiler."

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:30
  1. Ankara
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Friedrich Ebert Vakfı
  4. Sami Dadağlıoğlu

YORUM YAZ

  • ihsanihsan32 dk önce
    Kimin fetö ile kol kola olduğunu yıllarca gördük, hala siyasi ayak ortaya çıkarılmadı, onların üstünü örtmek için başkalarına çamur atmayın ayıp, birazcık vicdan yahu.
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