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Aktüel Gazeteci Müyesser Yıldız, Savunma Bakanı Hulusi Akar'a 20 bin lira tazminat ödeyecek
Aktüel

Gazeteci Müyesser Yıldız, Savunma Bakanı Hulusi Akar'a 20 bin lira tazminat ödeyecek

Yeniakit Publisher
2020-09-10 18:29:27 -
Gazeteci Müyesser Yıldız, Savunma Bakanı Hulusi Akar'a 20 bin lira tazminat ödeyecek

ANKARA (AA) - Gazeteci Müyesser Yıldız'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a 20 bin lira manevi tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Akar'ın avukatları Cihat Haykır ve Samet Can Olgaç ile Yıldız'ın avukatı Erhan Tokatlı katıldı.

Beyanları sorulan Akar'ın avukatları, Yıldız'ın dava konusu sözleri nedeniyle daha önce adli para cezasına çarptırıldığını hatırlattı. Davalarının kabulünü isteyen Akar'ın avukatları, Yıldız'ın, açtığı karşı davanın ise reddini talep etti.

Yıldız'ın avukatı Tokatlı ise gazeteci olan müvekkilinin Akar'a karşı suç işlemediğini savundu. Tokatlı, aleyhlerine açılan davanın reddini, kendilerinin açtığı davanın ise kabulünü istedi.

Beyanları dinleyen Hakim Murat Karadayı, Yıldız'ın, Akar'a 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Karadayı, Türk Borçlar Kanunu'nun 58/2. maddesi gereğince Yıldız'ın kınanmasına ve hüküm özetinin tirajı en yüksek gazetede yayımlanmasına da karar verdi.

Müyesser Yıldız'ın "karşı davacı" olarak Akar aleyhine açtığı dava ise reddedildi.

- Dava

Akar'ın avukatları, Odatv haber sitesinde 27 Nisan 2018'de yayımlanan yazısında müvekkilleri aleyhine "gerçek dışı ve iftira mahiyetinde sözler kullandığı" gerekçesiyle Yıldız aleyhine 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Dava dilekçesinde Yıldız'ın "kınanması" ve buna ilişkin kararın tirajı en yüksek iki gazetede yayımlanması da talep edilmişti.

Yıldız, aynı yazı dolayısıyla Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de yargılanmış, "iftira" suçundan beraat ederken, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, bu suça ilişkin hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.


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