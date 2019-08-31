Gazeteci Mehmet Yolyapar’ın acı günü Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ın ağabeyi Yaşar Yolyapar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ın ağabeyi Yaşar Yolyapar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaşar Yolyapar için bugün Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Yolyapar’ın cenazesi , öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.