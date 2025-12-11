Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen büyük uyuşturucu operasyonları, yeni isimlere ulaşılmasıyla genişledi. Soruşturmanın derinleşmesinde, daha önce tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda ele geçirilen dijital materyaller ve verdiği detaylı ifadelerin belirleyici olduğu öğrenildi.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA KARARI

Elde edilen yeni deliller doğrultusunda, tanınmış gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ersoy ile birlikte Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay, 9 Aralık akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kan ve uyuşturucu testi ile sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Diğer dört şüpheli için ise adli kontrol talep edildi.

MEHMET AKİF ERSOY CEZAEVİNDE

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, dosyayı incelemesinin ardından gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında tutuklama kararı vererek cezaevine gönderilmesine hükmetti. Ersoy, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlamalarıyla tutuklandı.