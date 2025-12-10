  • İSTANBUL
Gündem İsrail zindanları buzhaneye döndü! Filistinli esirlere "'soğukta ölüm' işkencesi
Gündem

İsrail zindanları buzhaneye döndü! Filistinli esirlere "'soğukta ölüm' işkencesi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İsrail zindanları buzhaneye döndü! Filistinli esirlere "’soğukta ölüm’ işkencesi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirler, dondurucu kış koşullarının ortasında adeta ölüme terk ediliyor. Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, yaptığı açıklamada cezaevlerinin “buzhane”ye döndüğünü ve içerideki sıcaklığın dışarıdaki havadan bile daha keskin ve öldürücü olduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre birçok esir:

Isıtmasız koğuşlarda yerde yatıyor,

Elbise yerine eski kumaş parçalarına sarılmak zorunda kalıyor,

 

Hastalar ise ilaç ve battaniyeden mahrum şekilde geceyi titreye titreye geçiriyor.

Heyet, yaşananların “zor şartlar” olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayarak, bunun Filistinli tutukluların hayatlarını hedef alan kasıtlı bir saldırı olduğunu belirtti. Kurum, geciken her dakikanın esirleri toplu bir sağlık felaketine doğru ittiğini ifade ederek uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.

 

 

Öte yandan Hamas, soğuk zindanlardan bir ölüm haberi daha duyurdu. İsrail’in alıkoyduğu 22 yaşındaki Filistinli esir Abdurrahman es-Sebatin’in hayatını kaybettiği açıklandı. Hamas, İsrail’in uyguladığı politikanın “yavaş ölümün sistematik bir yöntemi” olduğunu ve her yeni ölümün işlenen suçların açık bir belgesi haline geldiğini söyledi.

 

 

Hamas’ın açıklamasında, hapishanelerdeki insani krizin boyutlarının giderek ağırlaştığı ve Filistinli esirlere yönelik sistematik infazlar yürütüldüğü ifadelerine yer verildi. İsrail’in Gazze’ye başlattığı soykırım savaşıyla eş zamanlı olarak cezaevlerinde ölen Filistinlilerin sayısının 100’ü aştığı belirtildi.

 

 

Filistinli kaynaklar, İsrail hapishanelerinde: 50’den fazla kadın, 350 civarında çocuk, Askeri kamplarda tutulanlarla birlikte 9.300’den fazla Filistinlinin esir olarak bulunduğunu aktarıyor.

 

