Gazeteci İrfan Atagün bugün sevenleri tarafından yâd edilecek 2007 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşan gazeteci, yayıncı ve yazar İrfan Atagün, vefatının 12. yıldönümünde rahmet ve şükranla yâd edilecek.

Fikir, dava ve inanç adamı İrfan Atagün, vefatının 12. yıldönümü münasebetiyle Bâbıâli Enderun Sohbetleri’nde rahmetle ve şükranla yâd edilecek. Gazeteci, yayıncı ve yazar İrfan Atagün, 26 Haziran 2007 tarihinde İstanbul’da vefat etmiş ve Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedilmişti. İrfan Atagün’ün hizmet dolu hayatı ve hatıraları bugün Yeni Dünya Vakfı’nda ailesi, dostları ve sevenleri tarafından anlatılacak. Anma programını Kemal Çiftçi yönetecek.

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