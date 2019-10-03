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Gazeteci Hassan Hassan, Cemal Kaşıkçı'nın son mesajını paylaştı! Dikkat çeken BAE ve Katar ayrıntısı

Bir yıl önce İstanbul'da Suudi Arabistan tarafından katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, bir dostuna yolladığı "gazete kurma" mesajı ortaya çıktı. Mesajdaki Katar ve BAE detayı dikkat çekti.

03 Ekim 2019 Perşembe 10:46
Gazeteci Hassan Hassan, Cemal Kaşıkçı'nın son mesajını paylaştı! Dikkat çeken BAE ve Katar ayrıntısı

Vahşice katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün birinci yıl dönümünde son mesajlarından biri ortaya çıktı.

Suriye kökenli ABD'li gazeteci/yazar Hassan Hassan sosyal medya hesabından üzerilerindeki baskıyı anlatarak bir takım açıklamalarda bulundu.

Hassan, yedi yıldır yazı yazdığı Foreign Policy'de 'Katar Suudi ablukasını yendi' başlıklı yazısının ardından bu makale sebebiyle The National'da yazılarına son verildiğini söyledi.

"Özgürce yazmak istiyorum"

Editörlerin kendisine 'yukarıdan gelen bir talimat olduğunu ve ellerinden bir şey gelmeyeceğini' söylediğini belirten Hassan, başlığın kışkırtıcı olmasının yanı sıra körfez ülkelerindeki çatışmaya çift taraflı bakan bir objektif analiz olduğunu ifade etti.

Sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 'nden üst düzey bir yetkilinin gazeteye 'yanlış anlamayı' açıklamayı teklif ettiğini ancak teklifi kibarca reddettiğini söyleyen Hassan, "Daha önce de ayrılmak ve özgürce yazmak istiyordum" dedi.

Kaşıkçı'nın son mesajını yayınladı

Tüm bunların yanında gazeteci Hassan, haftalık yazılarına son verilmesine neden olan makale için atıfta bulunan Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümünde ilk kez son mesajlarından birini yayımladı.

Cemal Kaşıkçı mesajında "Belki de kendi yayın organımızı kurmaya başlamalıyız. Fakat Katar ve BAE parası olmadan bunu bağımsız olarak nasıl yapabiliriz?" diyordu.

Hassan bu mesaja dikkat çekerek çok sayıda baskıya boyun eğen yazar ve analizcinin olduğunu söyledi.

Ölümüyle alakalı birçok bilgi ve ses kaydı ortaya çıkan Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu, cinayetin üzerinden bir sene geçmesine rağmen bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:46
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