Gazeteci Fulya Öztürk'e İsrail'den tehdit: "Kısık sesli bir adam.."

İsrail-Filistin savaşı nedeniyle İsrail'de bulunan gazeteci Fulya Öztürk, kullandığı İsrail hattı üzerinden aranarak tehdit edildiğini açıkladı. Öztürk, aynı zamanda fotoğraflarının da telegram hesaplarında paylaşıldığını belirtti.

'Kısık sesli bir adam İsrail'de misin? dedi'

Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar Önemli bir konu var. Ben İsrail’de İsrail hattı kullanıyorum. Beni az önce “02-21” sadece bu 4 rakamlı numaradan aradılar. 'Kısık sesli bir adam İsrail’de misin?' dedi. 'Kendine dikkat et yine arayacağım' dedi. Telegram sayfalarında da fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?“

İsrail'in namaz kılanlara müdahalesini tüm dünyaya duyurmuştu

Öztürk, işgalcilerin namaz kılan Müslümanlara nasıl zulmettiğini dünya kamuoyuna aktarmıştı.

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İşgalcilerin namaz kılanlara lağım suyuyla saldırdığını aktaran Öztürk, yaşananları "Filistinli Müslümanlar hiçbirşey yapmadı. Bu neyin müdahalesi böyle? Şu anda İsrail polisinin bir saldırısı söz konusu. Bu insanlar protestoya bile başlamamışlardı, sadece namaz kılıyorlardı. İsrail polisi kimi isterse o girebiliyor Mescid-i Aksa'ya." ifadeleriyle duyurmuştu.