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Gündem Gazeteci Fatih Tezcan Kılıçdaroğlu’na cezaevinden seslendi! Zerre kadar utanma duygun varsa cevap ver
Gündem

Gazeteci Fatih Tezcan Kılıçdaroğlu’na cezaevinden seslendi! Zerre kadar utanma duygun varsa cevap ver

Yeniakit Publisher
2023-05-11 12:49:00 - 2023-05-11 12:52:51

Tutuklu bulunduğu Maltepe cezaevinden görüntülü video çeken gazeteci Fatih Tezcan, cezaevine girme sebebinin CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile avukatı Celal Çelik olduğunu iddia etti.

9 aydır cezaevinde olan Fahri Fatih Tezcan, dün cezaevinden, sadece iyi hal kararı bulunan mahkumların faydalanabildiği görüntülü görüşme sırasında, görüştüğü kişi aracılığıyla bir video çekerek yayınladı.

Tezcan, "9 aylık suskunluğumu bu şekilde bozmak zorunda kalıyorum. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu meydanlarda anneler ve babalar bir daha merak etmesinler. Çocukları istedikleri gibi tweet atabilecekler. Çünkü Türkiye'de kimse tweet attığı için birilerini eleştirdiği için cezaevine girmeyecek dediğine tanık oldum. Özür dilerim ama sabrım taştı. 

Kendisine bir tek soru soruyorum. 'Sen 15 Temmuz'da korkup kaçtın' dedin Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ben cumhurbaşkanımızın kaçmadığının bizzat tanıklarından biriydim.

Bu yalana cevap verdim Ey Kemal Kılıçdaroğlu. Zerre kadar utanma duygun varsa şunun cevabını veriri misin? Ben 9 aydır çocuklarımdan ayrıyım. Çünkü senin gibi birine cevap verdiğim için AİHM kurallarına bile aykırı olarak ben cezaevinde yatıyorum." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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