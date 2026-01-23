Gazeteci Erdem Atay'dan Özgür Özel'e: "Rezil Oldun, Enver Aysever Bile Seni Tokatlıyor!"

Erdem Atay, Özgür Özel’in içine düştüğü acziyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Millet Sana Nasıl İnansın?"

"Enver Aysever, İmamoğlu'na hırsız demiş, elini sıkmamış. Şimdi ne yapacaksın, ne diyeceksin? Sana nasıl inanacak bu millet? CHP'nin genel başkanısın, rezil oldun."

Atay, ana muhalefet partisinin liderlik makamının ciddiyetini kaybettiğini vurgulayarak, Özel’in halk nezdindeki itibarının yerle bir olduğunu ifade etti.

"Daha Enver Aysever Seni Tokatlıyor"

Özgür Özel’in "ülkeyi kurtarma" vaatlerini de tiye alan Atay, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sonra da ülkeyi kurtaracakmış! Daha Enver Aysever seni tokatlıyor. Sen nasıl bu ülkeyi yöneteceksin?"

Erdem Atay’ın bu sözleri, CHP içerisindeki dağınıklığı ve liderlik krizini bir kez daha gözler önüne serdi. Kendi mahallesinden isimlerle dahi baş edemeyen bir genel başkanın, Türkiye’nin geleceğine dair söz söylemesinin gülünç olduğu vurgulandı.

Özel Jet Skandalı Unutulmadı

Haberde ayrıca Özgür Özel’in halkçı söylemlerinin aksine gerçekleştirdiği lüks seyahatler ve özel jet kullanımıyla ilgili çelişkilere de dikkat çekildi. Atay, bu durumu "Halka yoksulluk edebiyatı yaparken, kendilerinin şatafat içinde yaşadığının bir kanıtı" olarak nitelendirdi.

Özgür Özel’in bu ağır ithamlar karşısında nasıl bir cevap vereceği merak konusu olurken, CHP tabanında yükselen "yönetememe" eleştirilerinin daha da artacağı öngörülüyor.