Gazeteci döven Muharrem Sarıkaya'dan flaş çıkış! "15 Şubat" detayı dikkat çekti

Gazeteci tartakladığı görüntülerle hafızalara kazınan HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Altılı Masa'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının öne plana çıktığını belirterek, "Her ne kadar bugünkü toplantıda aday belirleme yol haritası karara bağlanacak olsa da partilerdeki ağırlıklı görüş, liderlerin ikili mekik müzakeresi yaparak adayın kim olacağına karar vermesi ve ismin, Masa’ya en geç 20 gün içinde getirilmesi yönünde" ifadesini kullandı.

Sarıkaya, "Saadet Partisi’nde yapılacak toplantıda aday isminin açıklanması gerektiği konusunda mutabakat oluşmuş. Bunun için öngörülen tarih de Şubat’ın ilk yarısına kadar mekik müzakeresinin bitirilmesi… Buna göre adayın isminin, en geç 15 Şubat’ta açıklanması kararı çıkabilir" dedi.