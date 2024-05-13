  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem “Gazeteci değil” dedikleri muhabirin haberini çaldılar
Gündem

“Gazeteci değil” dedikleri muhabirin haberini çaldılar

Yeniakit Publisher
2024-05-13 15:00:00 - 2024-05-13 15:05:08

Sırf muhafazakar camiadan olduğu için linç edilen Taha Hüseyin Karagöz, günlerdir Sözcü ve Halk TV gibi yayın organlarında, “O gazeteci bile değil” diyerek hedef gösteriliyordu. Söz konusu medya organları, Karagöz’ün özel haberini çaldı, kaynak vermeden izinsiz yayınladı.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşünce CHP'ye yakın medyanın hedefi oldu.

Hakarete varan eleştiriler yöneltilen ekranlar, bir gün sonra hiçbir şey olmamışcasına Karagöz'ün, Bakan Özhaseki'nin konvoy dönemini bitiren sözlerinin yer aldığı videoyu kaynak göstermeden kullandı.

Haberi sunan Sözcü TV sunucusunun "Orada çeken arkadaş kim onu da bilmiyorum…” ifadesi dikkat çekti. Halk TV'de ise kendi haberiymiş gibi otobüste Bakan Özhaseki ile yapılan konuşmaları ekrana getirdi.

Söz konusu görüntüleri paylaşan Karagöz, "Dün 'mahallelerinden' bir parti lideriyle görüştüğüm için Beni tehdit olarak görüp 'O gazeteci bile değil' vs vs denilen kanallarda Yaptığım röportaj, gazeteciliğin temel kurallarından 'kaynak gösterme' nezaketini bile göstermeden kullanıldı Şaka gibi ama gerçek" ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel’e "kahramanım" diyen Arınç faka bastı
Özgür Özel’e “kahramanım” diyen Arınç faka bastı

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özgür Özel’e “kahramanım” diyen Arınç faka bastı

Ahmet Hakan, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi! Hayırlı işler, bol güneşler
Ahmet Hakan, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi! Hayırlı işler, bol güneşler

Medya

Ahmet Hakan, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi! Hayırlı işler, bol güneşler

Halk, Erdoğan-Özel görüşmesine nasıl bakıyor? İşte o anketten çarpıcı sonuçlar
Halk, Erdoğan-Özel görüşmesine nasıl bakıyor? İşte o anketten çarpıcı sonuçlar

Medya

Halk, Erdoğan-Özel görüşmesine nasıl bakıyor? İşte o anketten çarpıcı sonuçlar

Özgür Özel neye uğradığını şaşıracak! "Osman Kavala" detayı dikkat çekti
Özgür Özel neye uğradığını şaşıracak! “Osman Kavala” detayı dikkat çekti

Medya

Özgür Özel neye uğradığını şaşıracak! “Osman Kavala” detayı dikkat çekti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23