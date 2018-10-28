Gazeteci Baki Şehirlioğlu hayatını kaybetti

TRT ve Anadolu Ajansının (AA) yanı sıra birçok özel televizyon kanalında uzun yıllar yöneticilik yapan 72 yaşındaki Baki Şehirlioğlu'nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Şehirlioğlu, tedavi gördüğü Bodrum'daki özel hastanede hayatını kaybetti.

Şehirlioğlu'nun, 30 Ekim Salı günü öğle namazı sonrasında Bodrum'daki Gündoğan mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.