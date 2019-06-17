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Gazeteci Arseven'den tarihi buluşmaya yorum: Pembe dizi mi çekiyoruz?

Gazeteci Serdar Arseven, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın tarihi buluşmasını değerlendirdi. Programda Binali Yıldırım'ın, Ekrem İmamoğlu'na Beylikdüzü'nde yapma sözü verdiği 11 kreşi hatırlatmasına dikkat çeken Arseven, "Sayın Binali Yıldırım dedi ki 'Siyasetçinin kalitesi vaatlerini yerine getirmesinden belli olur. Beylikdüzü'nde 11 tane kreş yapacağınıza söz vermişsiniz ama sadece bir tanesini yapmışsınız.' Sayın İmamoğlu bu soruya 'Kalitesizlik sözünüz incitici.' diyerek cevap verdi. Bu nasıl bir cevaptır? Biz burada pembe dizi mi çekiyoruz?" ifadelerini kullandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 23:25

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Gazeteci Serdar Arseven, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın tarihi buluşmasını yeniakit.com.tr'ye değerlendirdi. "Sizlerden sayın Ekrem İmamoğlu ile sayın Binali Yıldırım arasında gerçekleşen tartışma programını yorumlamam için çok sayıda mesaj geldi." diyen Arseven, "Öncelikle programın moderatörü İsmail Küçükkaya ile ilgili sorularınızı cevaplandırayım. İsmail yetenekli bir çocuk. İyi niyetli bir çocuktur. Yani böyle kötü niyetli bir şeyler yaptığını düşünmüyorum. En azından mesleğine saygısızlık etmemek için böyle bir şey yapmaz. Program süresince çok zayıf kaldığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Küçükkaya'nın, 'Moderasyonumu nasıl beğendiniz?' sorusu!

Küçükkaya'nın program sonunda konuklarına yönelttiği, 'moderatörlüğümü beğendiniz mi?' sorusunu eleştiren Arseven, şunları söyledi:

"İsmail Küçükkaya galiba çok baskı altında kalmış. Sayın Binali Yıldırım sık sık sayın Ekrem İmamoğlu'nu güç durumlarda bıraktı. Hatta çok net sorular sordu ama o sorulara net karşılıklar alamadı. İsmail Küçükkaya da bu soruları pekiştirmedi. Küçükkaya programı bitirirken hem sayın Binali Yıldırım'a hem de sayın Ekrem İmamoğlu'na öyle bir soru sordu ki. 'Moderasyonumu nasıl beğendiniz?' dedi. Hadi böyle bir programda cümle bozuk olabilir. Ne demek istiyor? 'Beni beğendiniz mi? Nasıldım?' Böyle bir soruya ne gerek var? Söylenir ya eskiden ne güzel tartışmalar vardı? O programların sonunda moderatörler o liderlere moderatörler, 'beni nasıl beğendiniz?' gibi bir soru soruyorlar mıydı? Kendilerinden endişe duyuyorlar mıydı? 'Efendim çok baskı altındaydım.' Tabii ki baskı altında olacaksın."

İstanbul adaylarının yayındaki performanslarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Arseven, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın İmamoğlu gerçekten beni de şaşırttı. Birçok sıkıntılı duruma düştü. 'İyi olacak, çok daha iyi olacak, her şey iyi olacak.' Peki nasıl?"

'Kaliteli siyasetçi vaatlerini yerine getirir'

"Sayın Binali Yıldırım dedi ki 'Siyasetçinin kalitesi vaatlerini yerine getirmesinden belli olur. Beylikdüzü'nde 11 tane kreş yapacağınıza söz vermişsiniz ama sadece bir tanesini yapmışsınız. Vaadiniz 11 kreş, yaptığınız 1 kreş.' İmamoğlu'nun ne demesi lazımdı? 'Siz öyle diyorsunuz ama ben kreşleri yapmak suretiyle sözlerimi yerine getirdim. Dolayısıyla ben kaliteli bir siyasetçiyim.' Sonra da şunu diyebilmeliydi: 'Sayın Binali Yıldırım, siz bu vaatlerde bulundunuz ama yerine getirmediniz.' Yani sayın İmamoğlu ne kendi vaatlerini yerine getirdiğini söyledi ne de sayın Binali Yıldırım'ın vaat de bulunup da yerine getirmediğini söyleyebildi. Peki ne dedi? 'Kalitesizlik sözünüz incitici.' Ya pembe dizi mi çekiyoruz? Nedir bu?"

Verilerin kopyalanması...

"Sayın İmamoğlu mazbatayı aldıktan sonra ilk iş olarak verilerin kopyalanmasını istedi ve bunun için dışarıdan üç uzman getirdi. Sayın Binali Yıldırım, 'Ben teknolojiden anlayan bir insanım. Yedekleme başka şey, kopyalama başka şey. Zaten yedekleme yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı istediğinde bütün bilgilere ulaşabilir. Kopyalama ise bambaşka bir şeydir. Bu FETÖ yöntemidir. Neden böyle bir yönteme ihtiyaç duyuyorsunuz?' dedi. Sayın İmamoğlu bununla ilgili olarak da sessiz kalma tutumuna büründü."

Bas-it meselesi...

"Orada herkes neyin ne olduğunu biliyor. Sayın Binali Yıldırım burada da konunun altını çok net bir biçimde çizdi. O anda sinirlendiysen, ağzından kaçtıysa 'demiştim.' dersin ve olur biter. Günlerce düşünüp bu cevabı mı buldunuz? 'Ben basit dedim.' ne demek ki?"

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 23:25
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Serdar Arseven
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Binali Yıldırım
  6. İsmail Küçükkaya

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