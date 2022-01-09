Gazete Duvar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı! 'Kürt düşmanı' ilan ederek provokasyona soyundular

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MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin adına kent için tarihsel öneme sahip Kırklar Dağı'nda bir hatıra ormanı yapacak.

Yapılması planlanan “Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı”, Gazete Duvar tarafından hedef alındı. Birkaç provokatörün ayrımcı sözlerini dayanak göstererek Devlet Bahçeli'yi "Kürt düşmanı" olmakla suçlayan Gazete Duvar, " 'Diyarbakırlılar, Bahçeli adına hatıra ormanı kışkırtmadır, istemiyoruz' diyor" başlığı ile çirkin bir provokasyona imza attı.

Haberde görüşlerine yer verilenlerden Mehmet Şimşek'in Bahçeli'ye yönelik çirkin ifadeleri şöyle:

“Diyarbakır’ı hiç temsil etmiyor. Aksine kin ve düşmanlık besliyor. Bahçeli deyince aklıma ırkçılık geliyor. Kürt düşmanı biri. Diyarbakırlılar olarak istemiyoruz. Adının bile anılması yanlış. Amaçlar Kürtleri sömürmek. Başka da amaçları yok”