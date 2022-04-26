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Yemek Tarifleri Gazete baklavası tarifi: Çıtır çıtır bir lezzet! Gazete tatlısının püf noktaları
Yemek Tarifleri

Gazete baklavası tarifi: Çıtır çıtır bir lezzet! Gazete tatlısının püf noktaları

Sevdiklerinizi nefis bir baklava ile mutlu etmek ister misiniz? Gazete baklava en güzel tercihlerden biri olabilir. Dilerseniz ceviz yerine fındık veya fıstıkla da çeşitlendirebileceğiniz gazete baklavanın tarifi, hemen aşağıda... Şimdiden afiyet olsun...

Yeniakit Publisher
2022-04-26 10:44:00 - 2022-04-26 10:49:49
Gazete baklavası tarifi: Çıtır çıtır bir lezzet! Gazete tatlısının püf noktaları

Gazete baklavası tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 5 su bardağı un
  • 2 adet yumurta
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı süt
  • 75 gram tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • 1 adet limon
  • Tuz

İç harcı için:

  • 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi
  • Şerbeti için:
  • 3 su bardağı su
  • 3 su bardağı toz şeker

Üzeri için:

  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 250 gram tereyağı

Gazete baklavası tarifi nasıl yapılır?

Şerbetini hazırlamakla başlayın. Şeker ve suyu tencerede 30 dakika kadar pişirin. Karışım kaynadıktan sonra limonun suyunu ilave edip güzelce karıştırın. Hazır olan şerbetinizi soğumaya bırakın. Baklava hamurunu yapmaya başlayın. Yumurta, sıvı yağ, yoğurt, tereyağı, sirke, kabartma tozu, limon suyu ve tuzu derin bir kapta güzelce çırpın. Daha sonra yavaş yavaş unu ilave edin. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hamurunuzu bir süre dinlendirin. Ardından hamurunuzdan bezeler alın. Aralarına nişasta serperecek ince bir şekilde açın. Açılan yufkaları oklavaya sarın ve büzün. Oklavadan ayırıp bir kağıdın üzerine serin. Daha sonra üzerine de ceviz serpip kağıdın iki ucundan da tutarak kaldırın ve yufkayı sarın. Sardığınız yufkayı dilimleyip fırın tepsinize yerleştirin. Diğer yufkaları da yerleştirirken tepside boşluk kalmamasına dikkat edin. Tereyağını da eritip üzerine gezdirin. Daha sonra sıvı yağını tatlının üzerine gezdirin Fırına verip üzeri kızarana dek pişirin. Fırından çıkınca soğuyan şerbetinizi de üzerine dökün. Dilerseniz Antep fıstığıyla süsleyip servis edebilirsiniz.

Gazete baklavası püf noktaları

Püf noktaları Gazete baklavası adını gazete üzerinde şekil verilmesinden alır, daha sağlıklı ve hijyenik olması için gazete yerine yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Tatlınızın kıyır kıyır olması için mutlaka nişasta ile açmanız önerilir.

 

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