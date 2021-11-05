Gaz krizi Avrupayı vuruyor: Donmaya başladılar!

Avrupa'da artan enerji fiyatlarına ilişkin sorunlar gündemden düşmüyor. Kış aylarının gelmesiyle Avrupa ülkelerinde doğal gaz ve elektrik fiyatlarının daha da yükselmesi bekleniyor. Söz konusu artışlar faturalara yansımaya başlamış durumda ve vatandaşlar bundan şikayet ediyor. Bu kış, artan enerji fiyatları nedeniyle Avrupa'da evlerini yeterince ısıtamayanlarının oranının daha da artması bekleniyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2020 yılında evlerin ısınmasına ilişkin yapılan araştırmanın sonucunu yayımladı. Buna göre, 445 milyonu aşan AB nüfusunun yüzde 8'i geçen kış evlerini yeterli ölçüde ısıtamadı. Böylece, 35 milyonun üzerinde AB vatandaşı geçen yıl kış aylarında soğukta kaldı.

Bulgaristan'da sıkıntı büyük!

AB ülkeleri arasında evini ısıtamayanların oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 27,5'le Bulgaristan olurken, bu ülkeyi yüzde 23,1'le Litvanya, yüzde 20,9'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde 17,5'le Portekiz, yüzde 16,7 ile Yunanistan izledi. Evini yeterince ısıtamayanların oranı İspanya'da yüzde 10,9'u, Almanya'da yüzde 9'u, Fransa'da da yüzde 6,5'i bulurken, söz konusu oranın en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 1,5'le Avusturya ve yüzde 1,8'le Finlandiya oldu.

Türkiye'de sorun yok

Türkiye ise ilave doğal gaz arzının sağlanması noktasında önemli ilerlemeler kaydederek yeni anlaşmalara imza attı. Bu kapsamda kış yaklaşırken artması muhtemel doğal gaz talebinin nasıl karşılanacağı merak konusu olurken Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den iç rahatlatan açıklama geldi. Bakan Dönmez, "Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını doldurmuş olacağız" dedi.

Bakan Dönmez ayrıc, "Tedarikçiler sevkiyata uyarsa bu kış gaz ve elektrik sıkıntısı olmayacak" açıklamasını yaptı.

Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Karakış Fonu önerisi ile ilgili, “Muhalefet karakış fonu başta olmak üzere sosyal tarifeler gibi birtakım öneriler getirdi. Kademeli tarife, sosyal tarife gibi destekler bizim de gündemimizde” ifadelerini kullanmıştı.