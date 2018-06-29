Gaz çıkarmanın sağlığa faydalarını biliyor musunuz?

Yapılan araştırmalarda gaz çıkarmanın faydalarından bahsedildi. Öte yandan gaz çıkardığımızda vücudumuz sağlığımız hakkında bize birçok ipucu verir.

WebMD'ye açıklama yapan Tony Rehagen, vücudun tüketilen yiyeceklerden gerekli besinleri aldıktan sonra gereksiz olan havayı gaz olarak biriktirdiğini ve bu gazı en erken vakitte çıkarmamız gerektiğini söyledi.

Bu nedenle gaz çıkarmak gayet doğal bir olay ve vücut sağlığı için önemli. İşte karnınızda gaz biriktiğinde tutmak yerine acilen çıkarmanız için ikna edici bazı nedenler:

ŞİŞKİNLİK HİSSİNİ GİDERİR

Yemek yedikten sonra şişkinlik hissediyorsanız gaz çıkarmak yardımcı olur.

Şişkinlik hissi çok rahatsız edicidir. Zararlı olmasa da sinir bozucudur.

Yapılan araştırmada, şişkinlik hissinin iki nedeni olabileceği ortaya çıktı. Birincisi vücudunuzun daha fazla suya ihtiyaç duyması ikincisi de karnınızda biriken gazlar. Şişkinliği azaltmak için de gaz çıkarmanız en kolay seçenektir.

KOLON SAĞLIĞI İÇİN YARARLIDIR

Gazınızı herkesin içinde çıkartmak sizi zor duruma düşürebilir. Woman's Health'te yazanlara göre de eğer bağırsak sorunları olan biriyseniz, gazınızı tutmak bağırsaklarınıza daha da zarar verebilirmiş.

BİR UYARIDIR

Gaz çıkarmak size sağlığınız hakkında ipucu verir. Eğer fazla gaz çıkarıyorsanız, gazınız kötü kokuya sahipse ve gaz çıkarırken zorlanıyorsanız acilen bir hekime başvurmanız gerekiyor. Bunlar, kolon kanseri ve laktoz duyarlılığınız olduğunun belirtisi olabilir.

KOKUSU YARARLI

Doğru okudunuz. Çıkardığınız gazın kokusu yararlı olabilir.

Yapılan araştırmada gaz çıkardığımız esnada açığa çıkan hidrojen sülfür bizi bazı hastalıklardan korur.

Aşırı miktardaki kokulu gaz zehirleyici olabilir. Ancak az miktardaki bu gaz sizi felç ve kalp rahatsızlıklarına karşı korur.

DİYETİNİZİ ŞEKİLLENDİREBİLİR

Sağlıklı beslenmek elbette şart. Yediğiniz yiyeceklere göre gaz çıkardığınızı biliyor muydunuz? Mesela sürekli lifle besleniyorsanız sık sık gaz çıkarırsınız. Et odaklı diyet yaparsanız gazınız kokar. Woman's Health bu nedenle insanların yediklerini değiştirdiklerini bile anlatıyor.

İYİ SİNDİRİME SAHİP KİŞİLER DAHA FAZLA GAZ ÇIKARIYOR

Yediğiniz besinler sindirim ve dolaşım sisteminizi direk etkiliyor. Karnabahar, lahana ve brüksel lahanası tüketenlerin sindirim sistemleri daha hızlı çalışır. İyi sindirim sistemine sahip kişiler daha fazla gaz çıkarırlar.

RAHATLATICIDIR

Kimse bunu açık açık söylemese de uzun süre tuttuktan sonra gaz çıkarınca rahatlamış hissederiz.

Gazınızı tuttuğunuzda daha sinirli ve tedirgin hissedersiniz.

Birçok kişi gaz çıkarmayı ayıp olarak görse de gerçekten de sağlığımız için gerekli ve sağlığımız hakkında bizlere ipucu veriyor.