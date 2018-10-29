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Gayrimüslimler de helal gıda istiyor

Dünya Helal Konseyi’nin organize ettiği 10. Uluslararası Helal ve Tayyip Ürünler Konferansı’nda konuşan Ömer Torlak, helal marka ürünlerin artık Müslümanların azınlık olduğu ülkelerde bile talep edildiğini belirtip, “İnsanlık hiç olmadığı kadar ‘helal müessesesi’ne ihtiyaç duyuyor” dedi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:12
Gayrimüslimler de helal gıda istiyor

Faruk Arslan / İSTANBUL

Dünyada helal gıdaya rağbet giderek artıyor... Dünya Helal Konseyi (WHC) organizasyonunda, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) ile Dünya Helal Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Helal Konseyi 10. Uluslararası Helal ve Tayyip Ürünler Konferansı başladı. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, helal marka ürünlerin artık Müslümanların azınlık olduğu coğrafyalarda da farklı sebeplerle talep edilir hale geldiğini kaydederek, “Helal ve haram, yalnızca gıda-kozmetik sektörünün meselesi ya da bir iktisadi mekanizma olmanın da ötesinde çok daha geniş perspektiften ele alınması gereken bir kavram bütünüdür” dedi.

Helal otomatik güvendir

Helal kavramını, helal ürünlerin çok ciddi boyutlarıyla ele alınması gerektiğini dile getiren Torlak, insanlığın “helal müessesesine” hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Halkbank Başkan Vekili Himmet Karadağ da helal olanı aramaları ve üretmeleri gerektiğini belirterek, ancak zaman zaman mezheplere veya kişilere göre bile helal ve haram kavramının farklılaşabildiğini aktardı. Helal ve haram ürünler konusundaki birlikteliğin önemine değinen Karadağ, Müslüman olmayan ülkelerin helal gıda pazarından daha fazla pay aldığını kaydederek, aynı zamanda Londra gibi bazı merkezlerin İslami finansta çok ileride olduğunu anlattı.

Helal dini yükümlülük

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, helal gıdanın dini bir yükümlülük olduğunu belirterek, ümmetin küresel çapta işbirliğine gitmesinin önemine işaret etti. Amerikan Helal Vakfı Başkanı Mazhar Husseini, helal gıdanın pazarlanmasının önemine dikkat çekerek, markalaşmanın ve ürün kalitesinin satışları artırdığına vurgu yaptı. Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı yarına kadar devam edecek.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 12:12
  1. helal gıda
  2. Dünya Helal Konseyi (WHC)
  3. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES)
  4. Dünya Helal Vakfı
  5. Dünya Helal Konseyi 10. Uluslararası Helal ve Tayyip Ürünler Konferansı
  6. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak
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  8. Halkbank Başkan Vekili Himmet Karadağ
  9. Helal
  10. haram ürünler
  11. helal ürünler
  12. GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer
  13. Amerikan Helal Vakfı Başkanı Mazhar Husseini
  14. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı

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