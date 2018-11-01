Gayrimeşru ilişkilerini özendiren laikçilerin yeni rezilliği: Şarkıcı Sıla'ya Ahmet Kural'dan dayak!

Gayrimeşru ilişkileri Laikçi medya tarafından hemen hergün örnek gösterilen şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında geçen olay gündem oldu. Laikçilerin özenti haline getirdiği gayrimeşru ilişkilerinin kısa sürede bitmesinin ardından 29 Ekim gece saat 4:00 gibi alkol alan Ahmet Kural'ın Sıla Gençoğlu'na attığı dayak ile rezillikleri zirve yaptı.

Sıla Gençoğlu, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi.

İfade verme işleminin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan şarkıcı, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim" dedi.

Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir, daha önce İstanbul Aile Mahkemesi'nde koruma talebinde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Aile Mahkemesi uygun gördü, fiziki şiddet nedeniyle ilgili kanun gereği başta uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı verdi. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Bununla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olduk. Başsavcılık makamı da Sıla Hanım'ın müşteki sıfatıyla ifadesine başvurdu. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturma. Artık bundan sonra top yargıda."

Rezan Epözdemir, mahkemenin Ahmet Kural aleyhine dün itibariyle 3 aylık bir koruma kararı verdiğini ve bu kararın, "evden ve iş yerinden uzaklaştırma ile kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme" yönünde olduğunu da sözlerine ekledi. Mahkeme, Ahmet Kural’ın silahı varsa silahını da güvenlik güçlerine teslim etmesini karara bağladı. Davalı Ahmet Kural’ın alkol ve uyuşturucu bağımlılığı varsa bir hastaneye gidip tedavi görmesini de karara bağlayan mahkeme, Kural’ın mahkeme kararına aykırı davrandığı taktirde 3 günden 10 güne kadar “zorlama hapsine” tabi tutulmasına hükmetti.

"Yerlerde sürüklendim, kafama kül tablasıyla vurdu"

Haber Global’in haberine göre; olay, 29 Ekim'de saat 04.00 sularında Ahmet Kural’ın evinde gerçekleşiyor. Oyuncu Kural'ın alkollü olduğu belirtiliyor. Sıla’nın, verdiği ifadede "Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Kaçmaya çalıştığım sırada Ahmet Kural tekrar yakaladı ve kafama kül tablasıyla vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım" şeklinde konuşuyor.

"Şiddet 45 dakika sürdü"

Yaklaşık 45 dakika sürdüğünü ileri sürdüğü saldırı sonrası evden çıkmaya çalışırken Ahmet Kural’ın kendisini yakaladığını ve tekrar bir boğuşma olduğunu belirten 38 yaşındaki şarkıcı, bu sırada üstünün parçalandığını, zorlukla kapıyı açıp kaçtığını ifade ediyor. Sıla panik içinde şoförüne ulaştığını ve şoförü tarafından kurtarıldığına söylüyor.

Olaydan hemen sonra eve gittiğini, evindeki hizmetçisinin de kendisini görünce şoka girdiğini belirten Sıla, onları da tanık gösteriyor. Karakola gidip darp raporu alınıyor. Vücudundaki morluklar tespit ediliyor, daha sonra savcılığa başvuruluyor.

Sıla Gençoğlu'ndan açıklama geldi

Sıla Gençoğlu, twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Şarkıcı Sıla, "Hayatımdaki insanın fiziki şiddetine maruz kaldım. Bu, fiziki hasarı bir yana insanın kadın tarafını darmadağın eden bir olaymış. Çok kolay değil sokağa çıkıp 'Ben şiddete uğradım' diye bağırmak. Başıma gelen olay üzerine susmama kararı aldım. Hiç bir ceza, yaptırım benim yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek, bunu çok iyi biliyorum. Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı tercih ediyorum. Bazıları hiç sevilmeyi öğrenememiş ama bence aşkın bununla hiç bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.