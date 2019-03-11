Gayrimenkulcüler sektör borsası için buluştu

Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya gelerek Gayrimenkul Kıymetler Borsası'nın (GABORAS) geldiği nokta ve izlenecek stratejileri ele aldı.

Platforma ihtiyaç var

Toplantıda konuşan MÜSİAD Başkan Vekili Mahmut Asmalı “Sektörde böylesi (gayrimenkul borsası) bir platforma çok ihtiyaç var. Gayrimenkule bağlı ölü sermaye artık bir an önce ekonomiye katılmalı” dedi. Sektörde böylesi bir platforma çok ihtiyaç olduğunu belirten Asmalı, “Gayrimenkule bağlı ölü sermaye artık bir an önce ekonomiye katılmalı. Alternatif sermaye piyasası araçlarının değerlendirmeye alındığı GABORAS rüzgarına ulusal ve uluslararası düzeyde hiç kimse kayıtsız kalmayacaktır” ifadelerini kullandı. MÜSİAD Sektör Kurulları, İş Geliştirme Komisyonu ve SENYAP Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Köse de GABORAS’ın, gayrimenkul sektöründe çok önemli bir açığı kapatacağını ve sektörün gerçek değerini ortaya çıkaracağını kaydetti. Köse, “Sakin kalarak, kimseyi kırmadan bu ülkenin 2023 hedeflerine ulaşması için gece gündüz demeden çalışacağız. Bu konuda sizlerin de desteği oldukça önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Londra bunu konuşuyor

GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun da, Londra Borsası’nda GABORAS’ın konuşulduğunu, uluslararası ilginin arttığını ve Türkiye’de çok üst düzey toplantılar gerçekleştirildiğini dile getirdi.