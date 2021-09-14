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Yerel Gayrimenkul dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon
Yerel

Gayrimenkul dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon

İstanbul başta olmak üzere 2 ilde gayrimenkul dolandırıcılarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si Süryani papazı 4 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 12 kişiden 8'inin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 15:48:00 -
Gayrimenkul dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'ndaki Süryani Kilisesi'nde görevli 2 papaz ile 2 Süryani cemaati mensubunun bir şebeke tarafından icralı daireleri ucuza alma vaadiyle 1 milyon 100 bin lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5'i Süryani cemaati üyesi 12 şüpheliden 8'ini yakaladı.

Zanlılardan 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

"Nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem gören şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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