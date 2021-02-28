Gayri milli unsurlar baskı yaptı

Resul Ekrem Şahan Ankara

“Fakat bir takım çıkar odaklı yurtiçi ve yurtdışındaki özellikle ABD başta olmak üzere Siyonist odaklar, Türkiye’deki mason çevreler, holdingler, bir takım gazeteler Refah Partisi’nin iktidara gelmesini hazmedemiyordu. Hükümeti kurma görevi Genel Başkanımız Necmettin Erbakan’a verilir verilmez Mesut Yılmaz ile oturup konuşuldu. Hükümet kurulmak üzere her şey tamamlandı. Ama Mesut Bey’e çeşitli önemli yerlerden baskılar geldi. Dolayısıyla son anda vazgeçti. Bunun üzerine DYP ile Anavatan Partisi koalisyon yaptı. Ancak bu koalisyon 6 ay dayanabildi. Bu sefer tekrar Erbakan Hocaya görev tevdi edilince DYP ile koalisyon kurduk. Başka alternatif kalmadığı için razı olmak zorunda kaldılar. ‘Refah Yol Hükümeti’nin Türkiye’yi ayağa kaldırması, kalkındırması bazı çıkar çevrelerini iyice rahatsız etmeye başladı. Refah’ın iktidardan gitmesi için Amerika’dan büyükelçiliklerine, kuruluşlara talimatlar geldi. Hükümete karşı sendikalar, sivil ve askeri bürokrasi harekete geçti. 1 yılın sonunda Erbakan, Tansu Çiller, Muhsin Yazıcıoğlu bir araya geldi. 287 milletvekili Tansu Hanım için güvenoyu imzası verdi. Ama Süleyman Demirel, Tansu Hanıma görevi vermedi.”

Erbakan 9 saat direndi

Meşhur MGK’yı da anlatan Günbey, şöyle devam etti: “28 Şubat’ta Milli Güvenlik Kurulunda askeri cenah bir plan yaparak kendilerini hazırladılar. Türkiye’de irticanın yükseldiğini, laik düzenin tehlikeye girdiğini, Erbakan’ı ikna etmek suretiyle bir takım baskılar uyguladılar. Erbakan Hoca 9 saat hiçbir desteği olmadan tek başına askeri bürokrasinin düşüncelerini ikna etmeye çalıştı. Erbakan Hoca memlekette bir kavga olmasın diye hiçbir zaman kavga yolunu seçmedi. Fakat gün geçtikçe baskılar arttı.”

Yanlarına kâr kaldı

Erbakan’ın milli politikalar izlediğini vurgulayan Sacit Günbey, sözlerini şöyle tamamladı: “O politikalar gayri milli unsurları harekete geçirdi. Hem dindar insanların hem de hükümet üzerinde baskı arttı. Ondan sonra atanmış hükümetler geldi. Toparladığımız hazineyi, 1 yıl içerisinde çıkar çevrelerine boşaltacak şekilde dağıttılar... 28 Şubat için yargılanma diye bir şey ortada yok. Bir ceza verildi. Ama uygulanmadı. Dolayısıyla her zaman darbecilerin yaptıkları yanına kâr kalıyor.”