Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda sona gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı Metroları Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından kameraların karşısına geçen Bakan Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Yüzde 98'i tamamlandı

Bakan Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydettiklerini duyurdu.

31,5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının ise yüzde 87'sinin tamamlandığını bildien Karaismailoğlu, "Projelerimiz tamamlandığında mega şehir İstanbul'un merkezinden, dünyanın göz bebeği İstanbul Havalimanı'na iki koldan hızlı, kolay, emniyetli ve konforlu yolculuk sağlanacak. Bununla birlikte Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Eyüp, Kağıthane, Şişli ve Beşiktaş ilçeleri bu metro hatlarıyla birbirine bağlanacak." diye konuştu.

Devam eden sinyalizasyon testleri ve sertifikasyon sürecine değinen Karaismailoğlu, "Bu sürecin ardından Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı arasındaki bölümü 4 ay içerisinde, Gayrettepe-Kağıthane bölümünü de yıl sonuna kadar halkımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz." dedi.

Seyahat süreleri

Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada, Esenler'den 45 dakikada, Taksim'den 41 dakikada, Zincirlikuyu'dan 33 dakikada, 4. Levent'ten 35 dakikada ulaşılabilecek.

Günde 600 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan hattın bölgedeki trafiği azaltması, vatandaşlara ve yabancı ziyaretçilere şehir ulaşımında rahat bir nefes aldırması hedefleniyor.

2043 yılına kadar 2,6 milyar euro tasarruf sağlanacak

Hattın 2024-2043 yılları arasında karayolu bakım ve işletmesi açısından, kaza kazancı yönünden, hava kirliliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti açısından ve zamandan yapılacak tasarrufun toplam bedelinin ise yaklaşık 2 milyar 640 milyon euro olacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin en hızlı metrosu

Yerli motorlu tren hattında valiz, bisiklet ve scooter bağlama alanları yer alacak. Ayrıca; sinyalizasyon, elektrik ve bataryaları da yerli olacak. Saatte 120 kilometre hızla Türkiye'nin en hızlı metrosu olma özelliğine sahip, yeni nesil ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek olan ergonomik iç tasarımlı araçlar kullanılacak.