Gaye Vakfı’ndan Denizli’de uluslararası sempozyum! 11 ülkenin ilim adamları İmam Buhârî için buluşacak

Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü koordinasyonunda ve Gaye Vakfı ana sponsorluğunda düzenlenen “İmam Buhârî’nin İlmî Mirası: Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar Uluslararası İmam Buhârî Sempozyumu”, 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 09.00’da Denizli Yatağan’da başlayacak.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek uluslararası buluşma, 11 ülkeden 20 yabancı tebliğci ile Türkiye’nin farklı üniversitelerinden çok sayıda ilim insanını bir araya getirecek.

Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekci ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın da katılacağı program, ilmî oturumların yanı sıra tasavvuf musikisi dinletisi ve TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit’in vereceği özel konferansla üç günlük kapsamlı bir ilim ve kültür buluşmasına dönüşecek.

İMAM BUHÂRÎ’NİN İLMÎ MİRASI DENİZLİ’DE ELE ALINACAK

İslam ilim geleneğinin en önemli isimlerinden İmam Buhârî’nin ilmî mirası, Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsünün Yatağan’daki yerleşkesinde geleneksel ve modern yaklaşımları bir araya getiren uluslararası bir ilmî zeminde ele alınacak.

Gaye Vakfının ana sponsorluğunda, Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü ile İlahiyat Fakültesinin koordinasyonunda hazırlanan sempozyum, 9-11 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sempozyumun açılışına Gaye Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekci ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın yanı sıra üniversite rektörleri, akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri ve Denizli’nin önde gelen isimlerinin katılması bekleniyor.

Sempozyumun başkanlığını Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör yürütecek.

1 ÜLKEDEN 20 YABANCI TEBLİĞCİ YATAĞAN’DA BULUŞACAK

Uluslararası niteliğiyle öne çıkan sempozyumda, 20’si yurt dışından olmak üzere toplam 45 ilim insanı ve araştırmacı, tebliğ ve müzakereleriyle programa katkı sunacak.

İngiltere, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Cezayir, Fas ve Nijerya’dan gelecek akademisyenlerin yanı sıra Türkiye’nin farklı üniversitelerinden alanında uzman çok sayıda ilim insanı da Denizli Yatağan’daki Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsünde bir araya gelecek.

Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü böylece üç gün boyunca İmam Buhârî, Sahîh-i Buhârî ve hadis ilimlerinin geleneksel birikimi ile çağdaş araştırma yöntemlerinin birlikte ele alınacağı uluslararası bir ilmî buluşmaya ev sahipliği yapacak.

SAHÎH-İ BUHÂRÎ ÇOK YÖNLÜ ELE ALINACAK

Sempozyumda İmam Buhârî’nin hadis ilmindeki yeri, el-Câmiʿu’s-Sahîh’in ilmî ve metodolojik özellikleri, Buhârî’nin fıkıh ve tefsir anlayışı, bab başlıkları, Hanefî âlimlerin Buhârî’ye yaklaşımı, hadis eğitim geleneği, Sahîh-i Buhârî yazmaları ve nüsha farklılıkları, eserin farklı İslam coğrafyalarındaki etkisi ve çağdaş dönemde Buhârî’ye yönelik yaklaşımlar başta olmak üzere çok sayıda konu ele alınacak.

İki gün sürecek akademik program kapsamında çok sayıda oturum gerçekleştirilecek. Tebliğlerde İmam Buhârî’nin ilmî şahsiyeti ve eserlerinin yanı sıra erken dönem Sahîh-i Buhârî yazmaları, yazma eserlerin konservasyonu, rivayet ve metin tarihi, modern matbu nüshalar, Buhârî’nin râvi tercihleri ve günümüz teknolojilerinden yararlanan yeni araştırma yöntemleri de gündeme taşınacak.

TASAVVUF MUSİKİSİ DİNLETİSİ DE YER ALACAK

Gaye Vakfının ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek organizasyon, ilmî oturumların yanı sıra kültürel ve düşünsel etkinliklerle de zenginleştirilecek. 9 Ekim Cuma akşamı tasavvuf musikisi dinletisi gerçekleştirilecek.

10 Ekim Cumartesi akşamı saat 21.00’de ise TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü Konferans Salonu’nda “Gelişen Dünyada Değişen Tehditler: Yapay Zekâ, Biyoloji ve Genetik” başlıklı konferansını verecek.

Böylece Yatağan’daki program, İslam ilim geleneğini konu alan uluslararası akademik oturumların yanı sıra günümüz dünyasının bilimsel ve teknolojik meselelerinin ele alınacağı bir konferansa da ev sahipliği yapacak.

GAYE VAKFI ANA SPONSORLUĞUNDA GENİŞ KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ

Gaye Vakfının ana sponsorluğunda, Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü ve İlahiyat Fakültesinin koordinasyonuyla düzenlenen sempozyuma; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Denizli Valiliği, İSAM ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı destek ve katkı sağlayacak.

Organizasyonda ayrıca İmam Buhârî Uluslararası Araştırma Merkezi (Semerkant) ve İmam Buhârî Namındaki Taşkent İslam Enstitüsü ile uluslararası ilmî iş birliği gerçekleştirilecek. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Müftü Arif Akşit Eğitim ve Kültür Vakfı da programa destek verecek.

BİLİMSEL PROGRAM CUMARTESİ TAMAMLANACAK

Sempozyumun düzenleme kurulunda İSAM Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir, İmam Buhârî Namındaki Taşkent İslam Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Uyg‘un G‘afurov, İmam Buhârî Uluslararası Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Shovosil Ziyodov, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Mutluel, Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Osman Aydınlı, Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Harun Abacı ile öğretim üyeleri Prof. Dr. İbrahim Kutluay ve Doç. Dr. Mahmut Yazıcı yer alıyor. Sempozyumun sekretarya görevini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi doktora öğrencisi Furkan Kaya yürütecek.

Bilimsel program, 10 Ekim Cumartesi günü yapılacak değerlendirme oturumuyla tamamlanacak. 11 Ekim Pazar günü ise sosyal program düzenlenecek.

Üç günlük organizasyonun merkezi Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsünün Yatağan/Denizli yerleşkesi olacak.

Uluslararası İmam Buhârî Sempozyumu’nun, İmam Buhârî’nin asırlar boyunca İslam ilim dünyasına yön veren mirasının geleneksel ve modern yaklaşımlarla yeniden değerlendirilmesinin yanı sıra Türkiye ile İslam dünyasının farklı ilim merkezleri arasındaki akademik ve ilmî iş birliklerinin güçlendirilmesine de katkı sağlaması bekleniyor.