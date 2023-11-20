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Spor Gavi'den kötü haber geldi !
Spor

Gavi'den kötü haber geldi !

Yeniakit Publisher
2023-11-20 21:15:00 -
Gavi'den kötü haber geldi !

Barcelona, Gavi’nin sağ ön çapraz bağının yırtıldığı açıkladı.

Barcelona, İspanya-Gürcistan maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen 19 yaşındaki futbolcu Gavi’nin sağ diz ön çapraz bağının tamamen yırtıldığı ve buna bağlı olarak da yan menisküs yaralanması yaşadığını açıkladı.


2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu son maçında İspanya, konuk ettiği Gürcistan’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin 26. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Gavi’nin sağlık durumuyla ilgili 19 yaşındaki futbolcunun kulübü Barcelona’dan açıklama yapıldı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, başarılı futbolcunun sağ diz ön çapraz bağın tamamen yırtıldığı ve buna bağlı olarak yan menisküs yaralanması yaşadığı bildirdi.

 

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