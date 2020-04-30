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Aktüel

GAÜN’den bitiş tahmini

Gaziantep Üniversitesi Akademisyenlerinin yaptığı yazılımla Korona virüs vakalarının tahmini bitiş tarihi hesaplanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:35:50 -
GAÜN’den bitiş tahmini

Gaziantep Üniversitesi Akademisyenlerinin yaptığı yazılımla Korona virüs vakalarının tahmini bitiş tarihi hesaplanıyor.


Korona virüs’ün tahmini bitiş tarihi 29.05.2020 olarak açıklandı.


Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Üniversite Akademisyenlerinin yaptığı yazılımla Sağlık Bakanlığının verileri otomatik analiz edilerek Covid 19 vakalarının tahmini bitiş süresi günlük hesaplanmaktadır. Tahmini bitiş tarihi: 29.05.2020 hocamıza tebrikler” paylaşımında bulundu.

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