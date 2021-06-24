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Dünya Gates Vakfı'nda Warren Buffett depremi
Dünya

Gates Vakfı'nda Warren Buffett depremi

Bill ve Melinda Gates Vakfında mütevelli heyeti görevinde bulunan Berkshire Hathaway'in Başkanı ve Üst Yöneticisi Warren Buffett, istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 05:03:00 -
Gates Vakfı'nda Warren Buffett depremi

Milyarder Warren Buffett, yaptığı açıklamada, “Yıllardır fonlarımın yalnızca bir alıcısı olan BMG'nin mütevellisiyim, aktif olmayan-mütevelli heyeti üyesiyim. Berkshire dışındaki tüm şirketlerin yönetim kurullarındaki gibi şimdi bu görevimden de istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

BMG'nin CEO'sunun son zamanlarda göze çarpan bir isim olan ve kendisinin seçtiği Mark Suzman olduğunu aktaran Buffet, "Hedeflerim, vakfınkilerle yüzde 100 uyumlu ve bu hedeflere ulaşmak için fiziksel katılımıma hiçbir şekilde gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Artık yaşlandığını belirten Buffet, "Açıkçası dördüncü çeyreği geride bırakan ve uzatmalara giden bir oyunda oynuyorum." ifadesini kullanarak holdingdeki hisselerinin tamamını verme hedefine ulaşmanın yarısında olduğunu ve 4,1 milyar dolar daha bağış yaptığını kaydetti.

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