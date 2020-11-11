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Aktüel Gastronomi kentinin kadın eliyle hazırlanan lezzetleri Avrupa pazarında
Aktüel

Gastronomi kentinin kadın eliyle hazırlanan lezzetleri Avrupa pazarında

UNESCO'nun, mutfağıyla "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'in yöresel tatları, Büyükşehir Belediyesinin kurduğu Zahire Evi'ndeki kadınlarca hazırlanıyor ve Avrupa'ya ihraç ediliyor - İşletme sorumlusu Mehmet Ali Aktop: - "Burada ürettiğimiz turşularımız, reçellerimiz, baharatlarımız, salçamız, pekmezlerimizi ambalajlayıp yurt dışına gönderiyoruz. Şu anda depomuzda hiç stok kalmadı"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:05:26 -
Gastronomi kentinin kadın eliyle hazırlanan lezzetleri Avrupa pazarında

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - UNESCO'nun, mutfağıyla "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'in yöresel tatları, kadın eliyle hazırlanarak Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor.

Büyükşehir Belediyesince, kentteki kadın istihdamının arttırılması ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerin gün yüzüne çıkartılarak yaygınlaştırılması amacıyla 4 yıl önce hizmete açılan Zahire Evi'nin hamarat kadınları, birbirinden farklı lezzetleri burada üretiyor.

Tarım alanlarının oluşturulduğu ve kooperatifin kurulduğu çalışma kapsamında, kadınların yetiştirdiği doğal ürünlerin getirildiği Zahire Evi'nde, baharatlardan reçel çeşitlerine, kurutmalıklardan salça çeşitlerine kadar 230'a yakın lezzet hazırlanıyor.

Türkiye'deki müşterilerinden oldukça rağbet gören kadınların, anane usulü tariflerle hazırladığı ürünler, Almanya, Belçika gibi Avrupa ülkelerine satılıyor.

Zahire Evi'nin sorumlusu Mehmet Ali Aktop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buranın, kadınlara istihdamın sağlanması ve unutulmuş lezzetlerin gün yüzüne çıkartılarak yaygınlaştırılması amacıyla kurulduğunu belirtti.

Zahire Evi'nde yaklaşık 230 ürünün yapıldığına dikkati çeken Aktop, "Büyükşehir Belediyesi himayelerinde tarım bölümü kuruldu. Topraktan alınan ürünlerimizi doğal şekilde işleyerek paketleyip yurt dışına ihracatını yapıyoruz. Avrupa'nın birçok ülkesinde market zincirleri aracılığıyla ev hanımlarımıza yaptırdığımız ürünlerimiz satışa sunulmaktadır." dedi.

Aktop, kurulan kadın kooperatifi ile toplamda 10 kadının istihdamını sağladıklarını ve butik ve makine kullanmadan üretim yaptıklarını dile getirdi.

Organik ve doğal gıdalar ürettiklerinin altını çizen Aktop, şunları kaydetti:

"Burada ürettiğimiz turşularımız, reçellerimiz, baharatlarımız, salçamız, pekmezlerimizi ambalajlayıp yurt dışına gönderiyoruz. Şu anda depomuzda hiç stok kalmadı. Yurt içinde bayilik isteyen firmalara cevap veremez hale geldik. Anne ve nenelerimizin evde yaptığı şekilde ürettiğimizden, fabrikasyon yapmıyoruz. Kaliteyi ve doğallığı korumak için fazla üretim yapıp da sistemi bozmak istemiyoruz. O yüzden de insanlar ve müşterilerimiz bize önem gösteriyor."

Aktop, ihracata kısa süre önce başladıkları ve bugüne kadar 528 koli ürün gönderdikleri bilgisini paylaşarak, 110 bin lira civarında gelirin sağlandığını aktardı.

Ürünlerini 15 günde bir, tek konteyner olarak hazırlayıp göndermeye çalıştıklarını anlatan Aktop, şöyle konuştu:

"Şu anda altyapımızı oluşturuyoruz, çünkü daha çok kadın istihdamı sağlamayı amaçlıyoruz. Avrupa ülkelerine gönderdiğimiz reçel çeşitlerimiz, pekmez çeşitlerimiz, sumak gibi ürünler çok rağbet görüyor ve çok isteniyor. Tarlalarımızda aldığımız doğal ürünlerimizi doğru şekilde ambalajlayıp test ve tahlillerini yaparak, hem yurt dışına hem de yurt içine gönderiyoruz. İlk etapta Almanya ve Belçika'ya ürün gönderdik, gelecek hafta bir konteyner ürün daha göndereceğiz."

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