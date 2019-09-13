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Gastronomi Festivalinde coğrafi işaretli ürünlere yoğun ilgi

Gaziantep Ticaret Borsası, ‘Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ kapsamında festival parkta stant açtı.

13 Eylül 2019 Cuma 15:52
Gastronomi Festivalinde coğrafi işaretli ürünlere yoğun ilgi

Gaziantep Ticaret Borsası, ‘Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ kapsamında festival parkta stant açtı. Gaziantep’in geleneksel lezzet hazineleri arasında yer alan ‘Coğrafi İşaretli Ürünlerin’ sergilendiği stant ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.


Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivalinde stant açtı. Coğrafi işaret tescil belgeleri GTB tarafından alınan Gaziantep’e özgü 12 farklı ürünün tanıtımının yapıldığı stant, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini topladı. Gaziantep’in eşsiz lezzetlerinden muskanın geleneksel yöntemlerle hazırlanışının anlatıldığı stantta ziyaretçilere ‘Antep Muskasının’ yanı sıra çeşitli ikramlarda da bulunuldu.


Milletvekili Taşdoğan’dan GTB standına ziyaret


Festivalin destekçi kurumları arasında yer alan GTB standını ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı’dan sergilenen coğrafi işaretli ürünleri hakkında bilgiler aldı. GTB’nin Türkiye’de bulunduğu il adına en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan borsalar arasında ilk sırada yer aldığını vurgulayan Akıncı, “Şu ana kadar 12 farklı ürünümüzü Gazi şehrimizin tescilli markaları arasına kazandırdık. Geleneksel mutfak kültürümüzün vazgeçilmez hazineleri arasında yer alan bu ürünlerimiz, Antep Tırnaklı Pidesi, Antep Fıstık Ezmesi, Antep Firiği, Antep Lahmacunu, Antep Peyniri, Antep Bulguru, Antep Kurutmalık Patlıcanı, Antep Köy Kahkesi, Antep Muskası, Antep Kurabiyesi, Antep Meyan Şerbeti ve Oğuzeli Narından oluşmakta” dedi.


Gaziantep’in toplam coğrafi işaretli ürün sayısının son alınan Oğuzeli Narı ile 25’e çıktığını anımsatan Akıncı, bu rakamı çok daha ileri noktalara taşımayı hedeflediklerini ve bu nedenle ismi Gaziantep’le özdeşlemiş 11 farklı ürün içinde Türk Patent Marka Kurumuna tescil başvurusunda bulunduklarını ifade etti.


MHP Milletvekili Taşdoğan ise GTB’yi Gaziantep adına sürdürdüğü coğrafi işaret çalışmalarından dolayı tebrik ederek, tescilli ürünlerin Gaziantep’in köklü geçmişinden gelen birer zenginlik ve gelecek nesillere taşınması gereken emanet olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:52
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