Gastroenterit vakalarında tedavi mümkün mü?
Sindirim sisteminin enfeksiyon veya iltihaplanmasıyla tetiklenen kısa süreli bir hastalık olan gastroenterit, okulların da açılmasıyla birlikte yaygın olarak görülmeye başlandı. Çocuk, genç yaşlı demeden herkesin hayatını etkileyen hastalığın tedavisinde istirahatin yanı sıra doğru teşhis, büyük önem arz ediyor. Anatolia Geneworks Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Dr. Ayşe Kanneci, gastroenterit vakalarında doğru tedavinin uygulanması için tanının önemine dikkat çekti.
Yeni Akit Ankara
Dünya çapında, gastroenterit her yıl ortalama 4 milyar çocuğu etkilerken, yılda yaklaşık 2,5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bakteri, virüs ya da protozoa kaynaklı olabilen gastroenterit hastalıklara neden olan en yaygın görülen 27 patojen çeşidini tek bir test ile teşhis edebildiklerini belirten Anatolia Geneworks Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Dr. Ayşe Kanneci, “Bosphore Gastroenteritis Panel Kitlerimiz ile laboratuvarda yapılan testlerle hastalığa neden olan patojenler saptanır, bu sayede virüs, bakteri veya protozoa patojenlerinden hangisi olduğu belirlenir ve uzman bu sayede uygun tedaviyi planlayabilir” dedi.