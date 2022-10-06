Gastroenterit vakalarında tedavi mümkün mü?

Yeni Akit Ankara

Dünya çapında, gastroenterit her yıl ortalama 4 milyar çocuğu etkilerken, yılda yaklaşık 2,5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bakteri, virüs ya da protozoa kaynaklı olabilen gastroenterit hastalıklara neden olan en yaygın görülen 27 patojen çeşidini tek bir test ile teşhis edebildiklerini belirten Anatolia Geneworks Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Dr. Ayşe Kanneci, “Bosphore Gastroenteritis Panel Kitlerimiz ile laboratuvarda yapılan testlerle hastalığa neden olan patojenler saptanır, bu sayede virüs, bakteri veya protozoa patojenlerinden hangisi olduğu belirlenir ve uzman bu sayede uygun tedaviyi planlayabilir” dedi.