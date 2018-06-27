Gastriti olanlar nasıl beslenmelidir?

Eğer gastritiniz varsa mutfağınızdan koyu yeşil yapraklı sebzeleri eksik etmemelisiniz. Koyu yapraklı yeşil sebzeler demir ve kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Mide kendini tedavi ederken demir ve kalsiyum yardımcı olmaktadır. Bu sebzelere en iyi örnek olarak lahana, kara lahana, brüksel lahanası, brokoli, ıspanak, yeşil fasulye verebilir. Bunlardan birini hergün masanızdan eksik etmeyin.

Midenize dokunur diye protein tüketiminden vazgeçmemelisiniz. Sadece daha az yağlı proteinleri tercih etmelisiniz. Mesela et yiyecekseniz yağsız olanını tercih etmelisiniz. Aynı şekilde balık, tavuk, süt ve yoğurtta olabildiğince yağsız olmalıdır.

Elma, yaban mersini, yeşil çay, kızılcık kereviz, kabak, biber ve kiraz gibi besinler içerdikleri flavonoidler içerdiğinden mide gastritine iyi gelmede oldukça etkilidir.

Aşırı yağlı, baharahatlı yiyecekler sizin en büyük düşmanınız olmalıdır. Ayrıca domateste gastritin neden olduğu rahatsızlığı arttırmaktadır. Olabildiğince az kafeinli içecekler tüketmeye çalışmalısınız.

Meyve tüketmeyi seven biriyseniz meyvelerin kabuklarını mutlaka soyarak yemelisiniz.

Ara öğünlerde ağır ve dokunacak yemekler yerine peynir, ekmek ve meyve çayıyla hafif bir kahvaltı etmelisiniz.

Akşam yemeklerinde çorba seçimindede dikkatli olmalısınız. Gaz yapmayacak çorbadan yana tercihinizi kullanmalısınız. Mesela yayla ya da şehriye çorbası gastrite iyi gelecektir.

Ayakta acele yemek yemekten sakının. Masaya oturup yavaş yavaş yemek yemelisiniz.

Uzun süre aç kalmak gastritinize yapacağınız en büyük kötülüklerden biridir. Sık ama az yemek yemeyi ihmal etmemelisiniz.

Yediğiniz yemekler ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalıdır.

Hergün bir bardak ılık suya bir çay kaşığı bal ekleyerek için. Bu karışım midenizi rahatlatacaktır.

Meyve seçiminde dikkatli olmalısınız. İçinde az asit bulunan meyveleri seçmeli, gerekirse meyvelerin kompostasını yaparak içmelisiniz.

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