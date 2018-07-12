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Gastrit olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Midenin iç kısmında yer alan mukoza tabakasının iltihaplanmasına ya da tahrişe bağlı olarak görülen gastrit, daha çok bakteriyel enfeksiyonların yol açtığı bir hastalıktır. Midede yüzeysel hasara sebep olarak önlem alınmadığı takdirde, ülser ya da kanser gibi ciddi hastalıklara da sebep olur.

12 Temmuz 2018 Perşembe 21:57
Gastrit olduğunuzu nasıl anlarsınız?

GASTRİTİN BELİRTİLERİ

Akut ve kronik olmak üzere iki farklı türü bulunan gastrit, sürekli nükseden ve uzun süreli bir rahatsızlık durumuna geldiğinde kronik gastrit olarak adlandırılır. Akut gastrit ise aniden başlar ve kısa sürer. Çevresel etkenlerle birlikte yaşam tarzı ve yeme alışkanlıkları rahatsızlığı tetikleyen bir durumdur.

Belirtileri kişiden kişiye değişen gastritte en belirgin özellikler mide ağrısı ve hazımsızlıktır. Genellikle beslenme sorunlarına da bağlı olarak görülebilecek bu tür belirtilerin gastrit rahatsızlığını işaret edebilmesi için sıklıkla ortaya çıkması gerekir. Bunun yanında kronikleşmiş bir gastrit rahatsızlığında belirtiler daha şiddetliyken akut gastrit durumlarında belirtilerin etkisi daha azdır ya da belirtiler ortaya çıkmayabilir.

GASTRİTİ ANLAMANIN YOLLARI

Rahatsızlığa bağlı olarak bazı belirtiler görülür. Bunlar; mide ağrısı, hazımsızlık, mide bulantısı, geğirme ve hıçkırık, iştah kaybı, berrak, yeşil ya da sarı renkte kusma gibi belirtilertir.

KAN TESTİ

Gastrite yol açan H. pylori enfeksiyonunun varlığından emin olmak için yapılacak kan testleri önemlidir.

DIŞKI TESTİ

Dışkı testi de enfeksiyonun olup olmadığını anlamak için başvurulan testler arasındadır.

ÜRE NEFES TESTİ

Sadece radyoaktif karbon içeren tatsız bir sıvının alımıyla gerçekleşen testte, nefes küçük bir cam şişe içerisine üflenir. Eğer, gastrite yol açan enfeksiyonun varlığı söz konusu ise nefes radyoaktif karbon içerir.

ENDOSKOPİ

Üst sindirim sisteminde yapılacak endoskopi sırasında küçük bir kameraya sahip esnek bir tüp mide, yemek borusu ve ince bağırsak içerisine gönderilir. Şüpheli bölgeden alınan doku örneği laboratuvarda incelenerek H. pylori bakterisinin varlığı için incelenir.

BARYUM GÖRÜNTÜLEME X-RAY

Endoskopiye göre daha kolay olan ve anestezi gerektirmeyen görüntüleme yönteminde, inceleme yapılacak üst sindirim bölgesinin daha net görünmesi için çekim öncesinde baryum içirilir ve gastrite yol açan bir alanın olup olmadığı belirlenir.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 21:57
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