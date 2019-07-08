Gastrit için hangi doktora gidilir | Hangi hastalığa hangi bölüm bakar?

Gastrit nedir, nasıl olur, belirtileri neler? Gastrit mide iç yüzeyini döşeyen zarın iltihaplanmasıdır. Çok fazla mide asidi üretilmesi durumunda ya da mide duvarının koruyucu iç tabakası zarar gördüğünde ortaya çıkar. En sık görülen gastrit nedeni helicobacter pylori adı verilen bakterinin neden olduğu enfeksiyonlardır. Gastrit için hangi bölümden randevu alınır, gastrit hangi bölüme girer? Gastrit için hastanenin hangi bölümüne gidilmeli? İşte detaylar.

Gastritin belirtileri akut veya kronik oluşuna göre değişir. Akut gastritte karnın üst kısmında ağrı, gaz, geğirme, yanma, ekşime,bulantı ve kusma gibi bulgular görülürken kronik gastritte ağrı daha az belirgin olup yemek sonrasında şişkinlik ve dolgunluk hissi, erken doyma, bulantı hissi, geğirme, iştahsızlık ve ağızda kötü tat gibi yakınmalar daha sık görülür. Gastrit için hastanenin hangi bölümüne gidilmeli? sorusuna verilecek cevap ise ilişkin, dahiliye bölümüne gidilir.

Hangi hastalık için hangi doktordan randevu almak gerekir?

Dahiliye (İç Hastalıkları)

Ağız kuruluğu

Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)

Sık idarara çıkma

Karın ağrısı

Mide ağrısı

Mide eksimesi

Gastrit,

İshal, Kabızlık,

Terleme,

Tansiyon