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Spor Gasperini'den Fenerbahçe maçı öncesi: Rakibimizi zor duruma sokabilmeliyiz
Spor

Gasperini'den Fenerbahçe maçı öncesi: Rakibimizi zor duruma sokabilmeliyiz

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Gasperini'den Fenerbahçe maçı öncesi: Rakibimizi zor duruma sokabilmeliyiz

Roma, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında 10 Eylül saat 19.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak. Gasperini, Pellegrini dışında sakat futbolcu olmadığını söyledi.

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında 10 Eylül'de saat 19.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacakları karşılaşma öncesi Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında rakibi zor duruma sokmaları gerektiğini söyledi. Fenerbahçe'nin çok önemli oyunculara sahip olduğunu belirten İtalyan teknik adam, buna karşın takımının kendi özelliklerinden ödün vermemesi gerektiğini vurguladı.

Gasperini, "Tabii ki bu farklı bir maç. Kulüp açısından en önemli maçlardan biri. Tüm hocaların ve oyuncuların katılmak istediği bir maç. Dolayısıyla kendimiz gibi davranmalıyız. Kendi özelliklerimizle bu noktaya geldik" dedi. Farklı liglerden çok daha iyi kulüplerle karşılaşacaklarını ve kendi çabalarına güvenmeleri gerektiğini anlatan çalıştırıcı, sözlerini "Aynı zamanda kendi özelliklerimizle oynamalıyız. Rakibimizi zor duruma sokabilmeliyiz" diye sürdürdü.

"Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli"

Turnuva deneyimine değinen Gasperini, "Benim için de gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. İki sene önce Atalanta ile katılmıştım. Şimdi Roma ile katılıyorum. Bu konudan dolayı çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

Maçın iyi başlayabileceğini ancak sonrasında değişebileceğini söyleyen Gasperini, "Önemli bir takımla oynadığınızda maçın içinde kalmalısınız. Kendi özelliklerinizi bilmelisiniz" diye konuştu. Ona göre rakipler kendi liglerinde lider olmaya alışık takımlar ve savunma yapmanın ne demek olduğunu biliyorlar. Rotasyonun hem maç sırasında hem de sonraki maçlarda önemli olduğunu belirten teknik direktör, bu sene çok sayıda oyuncuya sahip olduklarını, bu oyuncuların sürekli olarak ve iyi seviyede oynayabildiğini aktardı.

Fenerbahçe'nin yalnızca derbisini değil önceki maçlarını da izledi

Gasperini, Fenerbahçe'nin son oynadığı Beşiktaş derbisiyle yetinmediğini, takımın ondan önceki maçlarını da seyrettiğini söyledi. "Burada çok güçlü oyuncular var. Zaman içinde eminim ki çok güçlenecek bir takım. Son maçın skoru ne olursa olsun çok değerli bir takım" değerlendirmesini yaptı.

Gasperini, takımda Lorenzo Pellegrini haricinde sakat futbolcu olmadığını, bu oyuncu dışında tam kadro olduklarını ve herkesin oynayabilecek durumda bulunduğunu belirtti.

Asensio ve Guendouzi yok ama "Fenerbahçe'nin kadrosu çok geniş"

Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Matteo Guendouzi'nin olmamasının oyun planlarını nasıl şekillendireceği sorusuna Gasperini şu yanıtı verdi: "Tabii ki çok kuvvetli iki oyuncu ama Fenerbahçe'nin kadrosu çok geniş. Maalesef bazen bazı oyuncular olmayabiliyor. Ben sanırım ki Fenerbahçe'yi gerçekten çok kuvvetli bir takım olarak göreceğiz bu iki oyuncu olmamasına rağmen."

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