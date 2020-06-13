  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gasp firarisi için Özel Hareket operasyon düzenledi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Aydın’dan gasp ettiği araç ile kaza yapan şahsın yakalanması için Karabağlar Yaylası’nda arama çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:12:39 -
Gasp firarisi için Özel Hareket operasyon düzenledi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Aydın’dan gasp ettiği araç ile kaza yapan şahsın yakalanması için Karabağlar Yaylası’nda arama çalışmaları sürüyor. İki gündür polis ve jandarma tarafından yayla ve kırsal mahallelerde arama çalışması sürerken, yapılan her ihbar değerlendirilerek Polis Özel Harekat ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenleniyor.


21 Mayıs’ta Aydın Söke T Tipi Cezaevinden tahliye olduktan sonra 12 Haziran günü Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan akrabalarına gelirken Kavaklıdere Kavşağı’nda 09 T 2005 plakalı aracı gasp eden zanlı, Menteşe Karabağlar yaylası girişinde kaza yapmıştı. Kazada araç büyük hasar görürken, üç tütün işçisi de yaralanmıştı.


Cuma günü ve gece polis ve jandarma tarafından arama çalışmasının yapıldığı gasp firarisi Aydın E. için bu sabah saatlerinde bir vatandaş tarafından Narlı mevkisinde bulunan iki katlı boş bir binaya gasp firarisinin eşkaline benzeyen bir kişinin girdiği ihbarı yapıldı.


Muğla Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terör ve Asayiş Şube ekipleri belirlenen adreste güvenlik önlemi alarak iki katlı boş eve operasyon düzenlendi. Polis Özel Harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonda ev boş çıktı. Gasp firarisi Aydın E.’nin yakalanması için Ula, Yatağan ve Menteşe ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin arama çalışması devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı