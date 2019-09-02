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Garry Rodrigues kimdir? Garry Rodrigues Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için ne dedi?

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi günün en çok konuşulan konuların başında gelmekte. Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nın golünü kaydeden Garry Rodrigues Maçın ardından açıklamalarda bulundu. Peki Garry Rodrigues Trabzon maçı için ne söyledi?

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:16
Garry Rodrigues kimdir? Garry Rodrigues Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için ne dedi?

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi günün en çok konuşulan konuların başında gelmekte. Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nın golünü kaydeden Garry Rodrigues Maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nın golünü kaydeden Garry Rodrigues, maç sonrası skordan memnun olmadığını söyleyerek, “Mutlu değilim, çok gol kaçırdık, ben de kaçırdım. Takım olarak çok fazla net pozisyona girdik ama aha fazla odaklanmalıyız. Aslında eksiğimiz yok. Aradan sonra aynı şekilde devam edeceğiz." dedi.

Garry Rodrigues kimdir?

Garry Rodrigues, 27 Kasım 1990 tarihinde Rotterdam, Hollanda'da dünyaya geldi.  Futbola 2004 senesinde Feyenoord altyapısında başlayan orta saha oyuncusu, 2007 senesinde Real SC altyapısına geçti. İlk profesyonel sözleşmesini de 2012 senesinde Hollandalı ekip ADO Den Haag ile imzaladı.  Burada forma şansı bulamadan, tecrübe kazanması için FC Dordrecht'a kiralanan Rodrigues, kiralık forma giydiği takımda 20 maça çıktı ve 5 kez rakip ağları havalandırdı. 

2013 senesinde Bulgaristan'ın önemli kulüplerinden Levski Sofya'ya transfer olan Rodrigues, burada yalnız bir sezon forma giydi ve 36 maça çıktıktan sonra 2013'ün sonunda İspanya ikinci lig ekibi Elche CF'ye transfer oldu. Burada da sadece bir sezon forma giyen Rodrigues, 43 maçta forma şansı buldu. 2015 senesinde Yunan ekip PAOK'ta oynamaya başladı. 2015-17 yılları arasında forma şansı bulduğu maçta kez rakip ağları havalandırmayı başaran orta saha oyuncusu, 2017 senesinde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a transfer oldu. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymektedir. 

 

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:16
  1. Garry Rodrigues kimdir
  2. Garry Rodrigues Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için ne dedi.

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