Garry Rodrigues, Fenerbahçe için İstanbul'da



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın transfer gündemindeki isimlerden Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi. Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçuşuyla İstanbul Havalimanı'na gelirken, burada kendisini Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı. Geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray'dan 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli karşılığı Suudi Arabistan temsilcisi Al İttihad'a transfer olan Rodrigues, yeni takımında beklentilerin altında kalmıştı. Rodrigues'in sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından sarı-lacivertli takımın Topuk Yaylası'ndaki kampına katılması bekleniyor.



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