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Garry Mendes Rodrigues'den Galatasaray'a veda mesajı

06 Ocak 2019 Pazar 21:47
Garry Mendes Rodrigues'den Galatasaray'a veda mesajı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray'dan Suudi Arabistan temsilcisi El İttihad'a transfer olan Garry Mendes Rodrigues, sarı-kırmızılılar için veda mesajı yayımladı.

Hollandalı futbolcu, Instagram hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu duyguları yaşamak bu işin bir parçası. Galatasaray'dan ve Türkiye'den ayrılmak, ailem ve benim için çok zor olacak. Ama hem ailem hem de kulübün faydası ve geleceği adına bu kararı alıyorum. Burada yaşadığım mutluluk, şampiyonluk ömrüm boyunca unutamayacağım şeyler. Unutamayacağım şeylerden bir diğeri de büyük Galatasaray taraftarının desteği. Stadımızdaki her maçta rakibe sahayı dar eden, bizi ileriye taşıyan, tarifi olmayan muhteşem gücünüz her zaman aklımda kalacak. Tüm takım arkadaşlarıma, ekibe ve çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek için bana bu şansı yaratan Galatasaray Kulübüne yürekten teşekkür ediyorum."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 21:47
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Garry Rodrigues
  4. SÜPERLİG

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