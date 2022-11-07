Garo Paylan İYİ Parti'nin ipliğini pazara çıkardı! İşte HDP'ye gelen ittifak teklifi

CHP ve İYİ Parti'nin bulunduğu 6'lı masanın gizli ortağı HDP'den gündemi sarsacak bir itiraf geldi. HDP'li Garo Paylan, İYİ Partili seçmenlerin kendilerine ulaşıp bir araya gelmeleri konusunda tavsiyelerde bulunduklarını söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan katıldığı televizyon kanalında Millet İttifakı'na dair gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Paylan, İYİ Partililerin kendilerini çevirerek 'bir araya gelin' talebinde bulunduklarını söyledi.

"İYİ Partililer HDP'siz olunamayacağını gördü"

Paylan'ın açıklaması şu şekilde:

İYİ Partililer bizi yolda çeviriyorlar, 'Lütfen bir araya gelin, bizi bu karanlıktan kurtarın' diyorlar. İYİ Partili seçmen de büyükşehir belediye seçimlerinde HDP'siz olunamayacağını gördü. HDP'siz Erdoğan gönderilemez.

Yüzde 80'le kazanabilir durumda olabilirdik. Ama bu cesareti henüz gösterebilmiş değiliz. Gelin hep birlikte bu cesareti gösterelim. Geç kalmış durumda değiliz. Ortak adayda uzlaşırsak rüzgarı arkamıza alır seçimi kazanabiliriz.



