Garlara engelliler için turuncu masa hizmeti Yüksek hızlı tren setlerinin durduğu 15 gar ve istasyonlarda engelli ve özel durumu olan yolculara yardım amacıyla turuncu masa hizmeti verilmesi çalışmaları başlatıldı.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, TCDD Taşımacılık AŞ'ye ait Yüksek hızlı trenlerin (YHT) durduğu 15 gar ve istasyonlarda engelli, hareket kabiliyeti kısıtlı veya özel durumu olan yolculara yardım için 53 kişi ile 13 ay süreli turuncu masa hizmeti verilmesi için ihale açıldı. Söz konusu alıma ilişkin ihale, yerli isteklilerden teklif alınarak açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. Tekliflerin, idareye 10 Ekim saat 14.30'a kadar ulaştırılması gerekiyor. Teklif edilen bedelin en az yüzde 3'ü oranında geçici teminat verilecek.

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