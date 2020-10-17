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Yaşam Garip yürüyen uçak yolcusunun içinden bakın ne çıktı
Yaşam

Garip yürüyen uçak yolcusunun içinden bakın ne çıktı

Hindistan’da havaalanı yetkilileri, yürüyüşünü garip buldukları bir yolcunun rektumunda (kalın bağırsağın 12-15 cm'lik kısmı) yaklaşık 1 kiloluk külçe altın sakladığını ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 23:22:00 -
Garip yürüyen uçak yolcusunun içinden bakın ne çıktı

New York Post’un Abu Dabi merkezli The National gazetesinden aktardığı habere göre, erkek yolcu, salı günü Dubai'den Kerala’daki Kannur Havaalanı’na uçtu.

Hava İstihbarat Birimi yetkilileri, yüzde 18 oranındaki vergiden kaçınmak için altınları saklamaya çalıştığı belirtilen yolcudan 60 bin dolarlık altın çıkardı.

Aynı uçuşta başka bir yolcunun da yaklaşık 1,5 kilo altın taşırken yakalandığı bildirildi. Ancak yetkililer, o yolcunun altınları nasıl gizlediğini belirtmedi.

Gümrük görevlileri, geçtiğimiz çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri’nden Hindistan’ın Kozhikode şehrine gelen bir yolcunun üzerinde de yaklaşık yarım kilo altın ele geçirdi.

Yolcunun altınları iç çamaşırında sakladığı ifade edildi.

 

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