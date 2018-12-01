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Garip kurbağanın bir taksiratı yok!

Siğil halk arasında kurbağalardan geçtiği doğrultusunda kulaktan dolma bilgilerle yaygındır. Ama siğil bir tür virüstür, kurbağanın ilgisi yoktur.

01 Aralık 2018 Cumartesi 18:00
Garip kurbağanın bir taksiratı yok!


Siğil tedavisi için birçok seçenek vardır. Bunlar siğil çeşidine ve maddi imkanlara göre değişir.

Cerrahi tedavi yöntemleri, cryo, laser, elektrokoter, cerrahi eksizyon doktorların ve uzmanların tedavi yöntemleridir. Dıştan, salisilik asit, 5-FU, podophyline yöntemleri hasta evinde kendi uygulayabilir. Bu tedavilere ek olarak da immunoterapi, interferon ve imiquimod (ALDARA) uygulanabilir.

Yüksek hpv mikrobu taşımayan siğiller kendiliğinden de kaybolabilir. Geçici bir süre için de kaybolabilirler, daha sonra yeniden ortaya çıkarlar. Bu yüzden bir hekime başvurulmadır.

- Hastanın tedaviye sürekli ve düzenli uyması gerekir. Tedaviye ara vermek ya da düzensiz devam etmek, siğili hortlatır.

- Hastanın vücut direncinin azalması yani kansızlık, parazit, kronik infeksiyonlar ve böbrek yetmezliği, atopik bünye, immünyetmezlik, beslenme bozukluğu vb. durumlarda da siğil tekrarlayabilir.

- Hastanın yoğun ve stresli hayatının devam etmesi de aynı durumu yapabilir.

Kefil olamayız amma..

1- Asma veya söğüt çubuğunu ortasından kesin ve onun içinden akan sıvıyı her gün siğilli bölgeye sürün.

2- Bir avuç söğüt yaprağı yakıp, külüne 2 çorba kaşığı sirke karıştırdıktan sonra siğillerin üzerine sürün.

3- Dağ nohudunu, misvak ağacı ile birlikte döverek ezin. Elde edilen karışımı, yarım saat süreyle suda kaynattıktan sonra sıkarak süzün.. Posaya, melhem kıvamına gelinceye kadar dövülmüş patlıcan ekleyip limon suyu ile yoğurun. Hasta yere yapılan ılık su kompresinden sonra, her gün bunu sürün.

4- Kurutulmuş maydanozu, rendelenmiş limon kabukları ile birlikte yirmi dakika süreyle suda kaynatın. Süzerek elde edilen sıvıya limon suyu karıştırıp bir kapta dinlendiriln. Dinlendirilen bu karışımla, hastalıklı yeri gün aşırı yıkayın.

5- Yeni koparılmış incir dalı veya yaprağından akan sütü, siğillerin üzerine sabah akşam sürün..
derler!..

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 18:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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